Matteo Bocelli, Rossella Erra e Simone Di Pasquale ballerini per una notte a Ballando con le stelle Nella prossima puntata di Ballando con le Stelle 2023, in onda sabato 18 novembre, Matteo Bocelli, Rossella Erra e Simone Di Pasquale saranno ballerini per una notte. Il cantante e figlio del tenore Andrea Bocelli scenderà in pista insieme ai giudici del popolo del programma di Milly Carlucci.

A cura di Elisabetta Murina

Matteo Bocelli, Rossella Erra e Simone Di Pasquale ballerini per una notte il 18 novembre

Stando a quanto riportano TvBlog e Davidemaggio, saranno Matteo Bocelli e Rosella Erra i "concorrenti speciali" della prossima puntata di Ballando con le Stelle. I tre, eccezionalmente e solo per una notte, si trasformeranno in ballerini e si esibiranno davanti al pubblico in un coreografia, che prepareranno durante la settimana. Bocelli è un volto nuovo del programma, mentre Erra e Di Pasquale si sono fatti conoscere dagli spettatori del sabato sera grazie al loro ruolo di "giudici del popolo", che di puntata in puntata assegnano i tesoretti e raccolgono le impressioni di coloro che sono a casa.

Rossella Erra e il rapporto con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle

Già volto noto di Ballando con le stelle, intervistata da Fanpage.it, Rossella Erra ha parlato del suo rapporto con la giudice Selvaggia Lucarelli, con cui si trova nel programma da diversi anni. "Non ci frequentiamo, ma da quest'anno ci salutiamo nei corridoi. Il problema è che la pensiamo diversamente e se ho un dissenso, lo devo esprimere. Molti hanno una ritrosia nei suoi confronti, io questa ritrosia non ce l'ho", ha detto riguardo la giornalista. A proposito invece dei suoi bracci di ferro con i mebri della giuria e del suo modo di assegnare il famigerato "tesoretto", ha ammesso: "Prima mi ponevo maggiormente il problema, ero anche imbarazzata. Ora dei detrattori non mi importa più nulla".