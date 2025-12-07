Programmi tv
Video thumbnail

Massimo Giletti aggredito, il conduttore colpito con un pugno da un ex uomo dei servizi segreti

Massimo Giletti è stato aggredito da un ex uomo dei servizi segreti, che gli ha sferrato un pugno mentre il conduttore provava a fargli delle domande. Fanpage può mostrarvi in anteprima un estratto del servizio integrale che andrà in onda a Lo stato delle cose l’8 dicembre, su Rai3.
Segui tutte le news di Fanpage.it in tempo reale su Google.
A cura di Andrea Parrella
0 CONDIVISIONI
Immagine

Massimo Giletti aggredito e colpito con un pugno da un ex uomo dei servizi segreti. È quello che andrà in onda a Lo stato della cose nella puntata di lunedì 8 dicembre, su Rai3. Fanpage è venuta in possesso di un estratto del video in anteprima che riprende Giletti impegnato nel tentativo di fare alcune domande a una persona, la quale prova a divincolarsi, per poi colpire il conduttore.

Il breve estratto di video è riferito a un approfondimento de Lo stato delle cose sul caso Emanuela Orlandi, vicenda sulla quale Giletti sta portando avanti un lavoro di approfondimento che prosegue da settimane. Nella breve clip si intravedono, a distanza, le sagome di Giletti e la persona cui sta tentando di fare domande, prima che questa reagisca colpendolo.

Il servizio in onda a Lo stato delle cose

Dalla redazione del programma ci viene fornito un quadro della situazione. Quello inseguito dal conduttore è un ex dei servizi segreti, che ha fatto parte del Sisde. Si tratta dell'uomo che è stato ascoltato in commissione Orlandi, giovedì scorso, dal Presidente De Priamo e ovviamente dalla Commissione tutta. Come era stato già raccontato la settimana scorsa a Lo Stato delle Cose, qualcuno aveva avvisato Mario Meneguzzi, che era lo zio di Emanuela Orlandi, che era pedinato. Questo qualcuno apparteneva ai servizi segreti. Si chiamava Giulio Gangi, deceduto, e in coppia con lui lavorava quest'uomo. L'indagine del programma ha l'intento di battere la pista familiare, nella convinzione che non si sia indagato abbastanza.

Leggi anche
Simone mima un atto sessuale tenendo in braccio Grazia al GF: “Due secondi, guarda che le ho fatto”

Le parole di Giletti

Il conduttore quindi è andato a chiedere perché avessero avvisato Mario Meneguzzi che era pedinato, chiedendogli quale fosse l'obiettivo, perché dovevano avvisarlo, sottolineando si tratti di un fatto grave. A quel punto, dopo diverse domande, l'uomo perde la testa e reagisce. Sulla questione abbiamo sentito direttamente Massimo Giletti, che ci ha fatto sapere domani rivelerà in puntata anche il nome della persona ed ha aggiunto in merito all'aggressione: "Non ho perso la mia voglia di fare il giornalista di strada. Con tutti i rischi del caso".

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ballando con
le Stelle
Tu si que vales vince contro Ballando con le stelle: gli ascolti di sabato 6 dicembre
Emma Coriandoli eliminata: la classifica della prima semifinale e chi è stato ripescato
Marcella Bella commossa: "Quando mio fratello Gianni ha avuto un ictus, il mondo è crollato. Non volevo più cantare"
"Follia, poi danno colpa alla giuria", Canino contro Rossella Erra per il tesoretto: cosa è successo
Il ricordo di Sandro Giacobbe, Paolo Belli: "Si è speso per la solidarietà, che la terra ti sia lieve"
Francesca Fialdini torna e la giuria le dà il massimo: "Ci hai regalato il Paradiso"
Andrea Delogu: "Nikita potrebbe far parte della mia famiglia allargata. Con loro non mi sento mai sola"
Barbara D'Urso va in ospedale e paga il ticket, Lucarelli: "Non c'è bisogno di dirlo, lo paghiamo tutti"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views