Caso Emanuela Orlandi, Giletti: “Documento dei servizi segreti con pagine strappate, domani sveliamo dove ci porta”

Potrebbero esserci sviluppi clamorosi nel caso Emanuela Orlandi. Massimo Giletti, in un'anticipazione esclusiva rilasciata a Fanpage.it, ha rivelato che domani sera il suo programma Lo Stato delle Cose, in prima serata su Rai3, trasmetterà un servizio destinato a riaprire interrogativi che si credevano ormai chiusi. Al centro dell'inchiesta, condotta dai giornalisti Francesca Ronchin e Paolo Orofino, c'è un documento riservato dei servizi segreti dell'epoca della scomparsa, a cui mancano quattro pagine fondamentali.

Il documento mutilato dei servizi segreti

"Domani cercheremo di capire dove questo documento riservato dei servizi segreti dell'epoca, ci porta. E soprattutto cercheremo di spiegare perché mancano questo quattro pagine. Che cosa contenevano? Chi le ha tolte queste pagine a questo documento riservatissimo?" ha detto Giletti a Fanpage.it, lasciando intendere che si tratti di una scoperta potenzialmente dirompente. Il conduttore ha poi aggiunto un dettaglio cruciale: "Noi sappiamo con certezza, perché è scritto nell'intestazione, che seguivano i familiari di Emanuela Orlandi e Mario Meneguzzi, che era lo zio di Emanuela Orlandi."

La rivelazione conferma dunque che i servizi segreti italiani sorvegliavano attivamente la famiglia Orlandi all'epoca dei fatti. Ma soprattutto solleva una domanda inquietante: cosa contenevano quelle quattro pagine scomparse? E chi ha avuto interesse a farle sparire?

L'intuizione che porta a un indirizzo preciso

La parte più enigmatica dell'anticipazione riguarda però la conclusione dell'inchiesta. Giletti ha rivelato che il servizio seguirà una traccia molto concreta: "Questo servizio racconta che noi abbiamo un'intuizione che ci porta a un indirizzo civico di un piccolo paese vicino a Roma. Perché andiamo lì? Lo spiegheremo domani sera." Un indirizzo specifico, in un piccolo comune dell'hinterland romano. Una destinazione che, nelle parole del giornalista, non è casuale ma frutto di un'intuizione investigativa che verrà svelata solo durante la trasmissione.

L'appuntamento è fissato per domani sera su Rai 3, dove Lo Stato delle Cose promette di svelare dove porta quella traccia che ha condotto la squadra di Giletti fino a un indirizzo civico tenuto segreto fino all'ultimo. Questa potrebbe essere una nuova pista nel giallo italiano più insoluto.