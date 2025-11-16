Programmi tv
Video thumbnail

Caso Emanuela Orlandi, Giletti: “Documento dei servizi segreti con pagine strappate, domani sveliamo dove ci porta”

Massimo Giletti anticipa a Fanpage.it una svolta nel caso Orlandi: documento dei servizi segreti con quattro pagine mancanti e un indirizzo in un paese vicino Roma. La rivelazione domani sera a Lo Stato delle Cose, su Rai3.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Gennaro Marco Duello
176 CONDIVISIONI
Immagine

Potrebbero esserci sviluppi clamorosi nel caso Emanuela Orlandi. Massimo Giletti, in un'anticipazione esclusiva rilasciata a Fanpage.it, ha rivelato che domani sera il suo programma Lo Stato delle Cose, in prima serata su Rai3, trasmetterà un servizio destinato a riaprire interrogativi che si credevano ormai chiusi. Al centro dell'inchiesta, condotta dai giornalisti Francesca Ronchin e Paolo Orofino, c'è un documento riservato dei servizi segreti dell'epoca della scomparsa, a cui mancano quattro pagine fondamentali.

Il documento mutilato dei servizi segreti

"Domani cercheremo di capire dove questo documento riservato dei servizi segreti dell'epoca, ci porta. E soprattutto cercheremo di spiegare perché mancano questo quattro pagine. Che cosa contenevano? Chi le ha tolte queste pagine a questo documento riservatissimo?" ha detto Giletti a Fanpage.it, lasciando intendere che si tratti di una scoperta potenzialmente dirompente. Il conduttore ha poi aggiunto un dettaglio cruciale: "Noi sappiamo con certezza, perché è scritto nell'intestazione, che seguivano i familiari di Emanuela Orlandi e Mario Meneguzzi, che era lo zio di Emanuela Orlandi."

La rivelazione conferma dunque che i servizi segreti italiani sorvegliavano attivamente la famiglia Orlandi all'epoca dei fatti. Ma soprattutto solleva una domanda inquietante: cosa contenevano quelle quattro pagine scomparse? E chi ha avuto interesse a farle sparire?

Leggi anche
Report, il Garante della privacy prova a fermare un altro servizio a poche ore dalla messa in onda

L'intuizione che porta a un indirizzo preciso

La parte più enigmatica dell'anticipazione riguarda però la conclusione dell'inchiesta. Giletti ha rivelato che il servizio seguirà una traccia molto concreta: "Questo servizio racconta che noi abbiamo un'intuizione che ci porta a un indirizzo civico di un piccolo paese vicino a Roma. Perché andiamo lì? Lo spiegheremo domani sera." Un indirizzo specifico, in un piccolo comune dell'hinterland romano. Una destinazione che, nelle parole del giornalista, non è casuale ma frutto di un'intuizione investigativa che verrà svelata solo durante la trasmissione.

L'appuntamento è fissato per domani sera su Rai 3, dove Lo Stato delle Cose promette di svelare dove porta quella traccia che ha condotto la squadra di Giletti fino a un indirizzo civico tenuto segreto fino all'ultimo. Questa potrebbe essere una nuova pista nel giallo italiano più insoluto.

Programmi TV
176 CONDIVISIONI
Immagine
Anteprima
Caso Orlandi, Giletti: "C'è un documento dei servizi segreti con le pagine strappate"
L'anticipazione di Massimo Giletti per Fanpage.it
Caso Emanuela Orlandi, Giletti: "Domani sveliamo dove ci porta questa nuova intuizione"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views