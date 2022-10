Marta Flavi in crisi a Ballando con le stelle: “Dietro le quinte ho pianto” Marta Flavi sta facendo fatica a ricordare le coreografie di Ballando con le stelle. Così, durante la settimana, ha battibeccato con il ballerino Simone Arena, fino a vivere un momento di crisi.

A cura di Daniela Seclì

Marta Flavi e Simone Arena hanno aperto le danze nella seconda puntata di Ballando con le stelle, trasmessa sabato 15 ottobre. La concorrente, nella clip che introduceva la sua esibizione, ha confessato di avere vissuto un momento di profonda crisi in settimana, tanto da scoppiare a piangere.

I contrasti con il ballerino Simone Arena

La clip ha mostrato cosa è accaduto in sala prove. Marta Flavi, purtroppo, faceva fatica a ricordare la coreografia e ha ammesso candidamente: "Io non pensavo che fosse così dura. È dura soprattutto perché ti rendi conto che non riesci a far delle cose. Simone ha un carattere duro e molto serio". Simone Arena, dal canto suo, ha evidenziato di aver fatto il possibile:

Quando capisco di avere esaurito le metodologie per riuscire a ottenere un risultato, io sono uno che non si arrende molto facilmente. L'unica cosa che posso fare è dire a quella persona di ripassare o di fare quella cosa di nuovo e di nuovo, fino a quando a un certo punto il suo corpo lo capirà.

E così ha fatto. In sala prove ha incalzato Marta Flavi: "Non mi fare uscire pazzo". E ancora: "Rifai tutto il pezzo. Marta devi ripassare le cose, io non posso fare più nulla". A questo punto, la concorrente ha vissuto un attimo di crisi:

Ho avuto un giorno in cui sono stata proprio in crisi e siccome dietro i vetri ci sono le telecamere, a me veniva da piangere, ma non ho dato la soddisfazione di farmi vedere piangere. Mi sono tolta il microfono, sono uscita e ho pianto fuori. Simone è bravissimo ma gli è capitato un carciofo.

Il giudizio della giuria

Purtroppo l'esibizione non ha raccolto commenti lusinghieri. Fabio Canino le ha dato 5 e ha commentato: "Era come se tu ballassi con il freno a mano tirato", ma Marta Flavi ha spiegato di avere una costola incrinata. Carolyn Smith, che le ha dato 2, è stata severa: "La prima parte era assente, mi aspettavo qualcosa che fosse più all'interno del ballo. Mancava un po' di creatività, era priva di energia. Non adeguata per me". Ivan Zazzaroni le ha dato 5: "Durante l'esibizione sei cresciuta, poi sei ricascata. Era poco dinamico come boogie". Infine, Selvaggia Lucarelli le ha dato 4 e Guillermo Mariotto addirittura zero, ha apprezzato solo il suo vestito. Totale: 16 punti.