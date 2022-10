Mario Giordano conferma la sospensione di Fuori dal Coro: “Ma stasera saremo tantissimi” Mario Giordano e il suo “Fuori dal coro” sono sospesi dal 15 novembre al 14 febbraio. Lo ha confermato il conduttore su Twitter. Ecco perché.

È tutto vero. Mario Giordano e il suo "Fuori dal coro" sono sospesi dal 15 novembre al 14 febbraio. Lo ha confermato il conduttore e autore del programma su Twitter, pochi minuti fa.

Il tweet di Mario Giordano

"È vero", ha scritto Mario Giordano, "Fuori dal coro sarà sospesa dal 15 novembre al 14 febbraio. Pausa natalizia allungata, diciamo". Il programma sarà praticamente fuori per tutta la prima fase del nuovo Governo Meloni. "Grazie a tutti quelli che in queste ore ci hanno fatto sentire il loro affetto. Stasera vi aspetto più cazzuti che mai. Saremo in tantissimi, tutti ovviamente Fuori dal coro".

Perché Fuori dal coro chiude: le notizie e le voci

Ma perché una trasmissione come "Fuori dal coro" è costretta alla sospensione? Per la verità, non è la prima volta che Mario Giordano e il suo editore, Mediaset, si trovano in contrasto per le posizioni divergenti su alcuni temi. Ma è forse questo il motivo di questo lungo stop per un programma di così tanto successo? L'ultimo editoriale di Mario Giordano, quello del 18 ottobre sull'efficacia dei vaccini, aveva fatto discutere: "Non fermano la trasmissione del Covid". Sui vaccini, sui greenpass e sugli obblighi vaccinali ha sempre avuto posizioni poco ortodosse. Questo editoriale potrebbe essere costata la sospensione.

Leggi anche Il condirettore del TgR Rai ironizza su Carlo Calenda, il direttore gli impone scuse immediate

I costi del programma: un'altra ipotesi per la sospensione

Secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti vicine a Cologno Monzese, il programma avrebbe un costo troppo alto rispetto alla sua resa effettiva. Per questo motivo, unito anche a una intesa sempre più logora tra editore e conduttore, Mediaset avrebbe deciso di tenere il programma "fuori dal coro", tendenzialmente fino all'approvazione della prossima legge di bilancio. Ma, almeno secondo il tweet di Mario Giordano, il programma tornerà addirittura a febbraio.