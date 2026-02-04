Marina La Rosa su Roberto Vannacci: “Avrà dimensioni ridotte come quelle del Duce?”

Ospite a È sempre Cartabianca, Marina La Rosa parlando del nuovo partito di Roberto Vannacci, spiega che tra il Generale e Mussolini potrebbero esserci delle analogie e si chiede se ce ne siano anche in un contesto decisamente lontano da quello politico.

Il parterre di ospiti di È sempre Cartabianca, il programma di informazione condotto da Bianca Berlinguer su Rete4, è ormai piuttosto variegato e nella serata di ieri, martedì 3 febbraio, al tavolo con la conduttrice era seduta anche Marina La Rosa. Uno degli argomenti di cui si è parlato in puntata è stato l'addio del Generale Vannacci dalla Lega, partito nel quale era entrato in pompa magna due anni fa, e che ora ha lasciato per fondare un nuovo partito. Della figura dell'ex sodale di Salvini, La Rosa parla facendo parallelismi con quella di Benito Mussolini, azzardando anche ipotesi relative a un aspetto più che intimo di entrambi.

È di fatto l'argomento del giorno, il passaggio dal partito del vicepremier Salvini a quello completamente nuovo di cui Vannacci prenderà le redini e che, di fatto, rivendica tutto ciò che il Generale ha sempre dichiarato nei suoi interventi anche con la Lega. Alla domanda rivolta da Bianca Berliguer, ovvero se la discesa politica in solitaria di Roberto Vannacci danneggerà più il leader della Lega o la premier Meloni, interviene Marina La Rosa che dichiara:

Vorrei dire soltanto una cosa, che questi movimenti autoritari, come quello che si appresterà a fare che è Futuro Nazionale, in realtà mascherano spesso questa insicurezza con un'enfasi muscolare, non a caso Mussolini si faceva ritrarre a petto nudo, mostrando i muscoli. Anche Vannacci si fa vedere in questo modo virile, no? Ci sono tutte queste analogie non casuali, come questo forte senso identitario nazionale, abolire tutto ciò che è diverso.

Non è stato questo, però, l'intervento per il quale anche gli altri ospiti presenti in studio non hanno potuto far altro che mettersi le mani nei capelli, come Marco Poletti che ha commentato dicendo: "Io ho fatto voto di silenzio, non commento". Marina La Rosa, di fatto, continuando la sua tesi per cui tra Vannacci e Mussolini potessero esserci delle somiglianze, ha quindi parlato di un altro aspetto: