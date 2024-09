Maria Rosaria Boccia riceve il Tapiro di Striscia la Notizia: “Gli abbiamo fatto anche la cicatrice”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Il primo tapiro di questa nuova stagione di Striscia la Notizia è stato consegnato a Maria Rosaria Boccia, ovviamente per l'affaire Sangiuliano. Il simpatico premio che la donna di cui si è più parlato nelle ultime settimane, tra politica e programmi tv, porta con una certa soddisfazione, indossa anche degli occhiali, come quelli che lei stessa avrebbe inforcato, registrando conversazioni e altro durante le sue vite all'ex Ministro della Cultura.

La consegna del Tapiro a Maria Rosaria Boccia

L'indomito Valerio Staffelli consegna il primo Tapiro d'oro di questa nuova stagione di Striscia la Notizia, condotta da Michelle Hunziker con la new entry di Nino Frassica, a Maria Rosaria Boccia. L'approccio è piuttosto leggero, con la dottoressa che accoglie anche sorridendo il premio di cui è stata insignita e risponde, divertita, alle domande che l'inviato le pone. "Come vede abbiamo fatto il tapiro con la cicatrice" alludendo al segno ben visibile che campeggiava sulla fronte di Gennaro Sangiuliano, durante l'ormai nota intervista al Tg1 con il direttore Gian Marco Chiocci. Staffelli, quindi, le chiede: "Ma cosa è successo con" e Boccia prontamente risponde: "Vogliamo fare una prova, simuliamo con lei" e lui ancora "Ma lei ha delle unghie che sono un'arma letale". Boccia, inoltre, smentisce la relazione con il Ministro dell'agricoltura, Lollobrigida e anche di aver sottratto la fede a Sangiuliano: "Non l’ho presa io, però anche questo verrà chiarito nelle sedi opportune".

Maria Rosaria Boccia indagata dalla Procura di Roma

Nel frattempo, dopo la denuncia dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, la Procura di Roma ha disposto la perquisizione della casa di Maria Rosaria Boccia. Durante le operazioni dei Carabinieri è stato sequestrato il cellulare dell’imprenditrice e acquisito materiale informatico. Si ipotizza che la donna possa aver compiuto vari reati, tra cui violazione della privacy, lesioni, violenza privata e il furto della fede nuziale in oro dell'ex ministro alla Cultura.