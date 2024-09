video suggerito

Gennaro Sangiuliano con la fede al dito dopo il caso Boccia, le foto dei primi giorni da ex ministro Gennaro Sangiuliano è stato paparazzato in giro per Roma. L’ex ministro della Cultura, reduce dal caso Boccia, è stato fotografato con la fede al dito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Caso Boccia-Sangiuliano ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, è reduce da una settimana complessa con il caso Maria Rosaria Boccia, culminata con le sue dimissioni irrevocabili. L'ex direttore del Tg2 è stato paparazzato dal settimanale Chi impegnato in alcune commissioni, dalla spesa in un alimentari fino all'incontro con un amico di vecchia data. Nelle immagini spunta un dettaglio: sull'anulare sinistro di Sangiuliano scintilla ancora la fede nuziale.

Gennaro Sangiuliano dopo il caso Maria Rosaria Boccia

Il primo weekend di Gennaro Sangiuliano da ex ministro è stato all'insegna della "normalità". Dopo lo scoppio del Boccia – Gate, l'ex direttore del Tg2 è stato avvistato mentre si aggirava nel quartiere dove abita a Roma. Il primo impegno della domenica è stata la spesa settimanale al supermercato, avvistato in polo e jeans tra gli scaffali di frutta e yogurt. L'espressione sul viso è contrita e il suo volto non si rasserena neanche quando incontra un suo amico per un caffè. I due hanno trascorso insieme circa due ore mezza, prima sono stati visti passeggiare e poi accomodarsi in un bar. Un dettaglio che salta subito agli occhi è la fede all'anulare sinistro di Sangiuliano, segno che forse il legame con la moglie Federica Corsini (giornalista Rai sposata nel 2017) non è ancora reciso.

Maria Rosaria Boccia assente a È sempre Cartabianca

Martedì 10 settembre Maria Rosaria Boccia avrebbe dovuto partecipare alla puntata di È sempre Cartabianca. In un messaggio inviato alla redazione ha poi spiegato le motivazioni del suo forfait: "Non sono scappata, non ho paura della verità. Sono andata via solo perché non c’erano le condizioni per spiegare meglio la situazione". L'annuncio della sua mancata partecipazione è stato dato da Bianca Berlinguer in apertura della puntata: "Era stata invitata da me per fare un'intervista singola. Lei stessa si era offerta. Arrivata oggi pomeriggio negli studi del Palatino, dopo una lunga conversazione, ci ha detto che secondo lei non eravamo stati sufficientemente informati sul suo caso e che preferiva prendere un’altra settimana di tempo e si sarebbe impegnata a tornare la prossima settimana". Stando a quanto riportato da La Repubblica, tra le cause della sua assenza la notizia che gli ospiti della trasmissione sarebbero stati liberi di farle qualsiasi domanda.