Perché Maria Rosaria Boccia ha lasciato gli studi di È sempre Cartabianca prima della diretta I giornali raccontano i retroscena del forfait improvviso di Maria Rosaria Boccia a È sempre Cartabianca, nonostante l’intervista ampiamente annunciata poco prima della diretta. Dallo screzio con la conduttrice in camerino ai problemi con le domande degli ospiti: cosa sarebbe successo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Maria Rosaria Boccia non ha partecipato ieri sera, martedì 10 settembre, alla puntata di È Sempre Cartabianca, nonostante l'intervista ampiamente annunciata. "Non sono scappata, non ho paura della verità. Sono andata via solo perché non c’erano le condizioni per spiegare meglio la situazione" ha scritto in un messaggio inviato alla redazione nel quale ha spiegato le motivazioni del suo forfait. I retroscena dei giornali tra cui La Repubblica raccontano quanto sarebbe accaduto prima della diretta.

I retroscena sul forfait di Maria Rosaria Boccia a È sempre Cartabianca

La Repubblica racconta che Maria Rosaria Boccia, prima di abbandonare gli studi di Rete 4 prima della diretta, avrebbe posto alcuni paletti sulle domande degli ospiti, tra cui quelle di Alessandro Sallusti e Andrea Scanzi (nel parterre degli ospiti in collegamento) e Conchita De Gregorio e Annalisa Chirico che sarebbero state, invece, presenti in studio. Tutto sarebbe iniziato quando, dopo il trucco, a poche ore dall'inizio della trasmissione, avrebbe incontrato Bianca Berlinguer per parlare della struttura della trasmissione e avrebbe scoperto che tra le prime domande del copione, una era su Giorgia Meloni, accompagnata dalla frase su come una donna "deve guadagnarsi spazio nella società". La Stampa aggiunge che, durante la conversazione in camerino, la Berlinguer avrebbe avuto il sospetto di essere registrata di nascosto: "Non è che mi stai registrando?", le avrebbe chiesto. "Ma per chi mi prendi?", sarebbe stata la replica. La Boccia avrebbe dato forfait quando ha appreso che gli ospiti sarebbero stati liberi di farle qualsiasi domanda: "Non mi sento capita" – avrebbe detto durante l'annuncio del suo ripensamento – "Vengo la prossima settimana, datemi tempo".

Che cosa ha detto Bianca Berlinguer sull’assenza di Maria Rosaria Boccia

Bianca Berlinguer, durante l’apertura della puntata di È sempre Cartabianca ieri sera, martedì 10 settembre, ha motivato così l'assenza della sua ospite: "Era stata invitata da me per fare un'intervista singola. Lei stessa si era offerta. Arrivata oggi pomeriggio negli studi del Palatino, dopo una lunga conversazione, ci ha detto che secondo lei non eravamo stati sufficientemente informati sul suo caso e che preferiva prendere un’altra settimana di tempo e si sarebbe impegnata a tornare la prossima settimana".