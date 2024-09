video suggerito

Maria Rosaria Boccia scrive a Berlinguer dopo avere disertato È sempre Cartabianca: “Assenti condizioni per spiegarmi” Con un messaggio inviato alla redazione della trasmissione È sempre Cartabianca, Maria Rosaria Boccia spiega brevemente le ragioni che l’hanno indotta a fare dietrofront dopo avere concordato un’intervista con Bianca Berlinguer e la successiva partecipazione al talk previsto in puntata sul caso delle dimissioni dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Bianca Berlinguer, dopo avere spiegato che Maria Rosaria Boccia non avrebbe rilasciato l’intervista concordata con la redazione di È sempre Cartabianca che sarebbe dovuta andare in onda oggi nella puntata di martedì 10 settembre, ha ricevuto in diretta una lettera in cui la donna spiega le ragioni della sua assenza. “Ci ha mandato un messaggio”, ha spiegato la conduttrice di Cartabianca, “in cui dice che Sallusti le ha rimproverato di essere inaffidabile”. Quindi, la donna le cui rivelazioni hanno indotto l’ex ministro Gennaro Sangiuliano a dimettersi ha spiegato i motivi della sua assenza.

I motivi dell’assenza di Maria Rosaria Boccia a È sempre Cartabianca

“Non sono inaffidabile, questa è una falsità”, ha scritto Boccia nel messaggio inviato alla redazione di È sempre Cartabianca, “Non sono scappata, non ho paura della verità. Non voglio prendere in giro gli italiani. Finora non sono state dette le cose come stanno. Sono andata via solo perché non c’erano le condizioni per spiegare meglio la situazione”.

Che cosa aveva detto Bianca Berlinguer sull’assenza di Maria Rosaria Boccia

Era stata la stessa Berlinguer, durante l’apertura della puntata di È sempre Cartabianca andata in onda questa sera, a spiegare i motivi dell’assenza di Maria Rosaria Boccia nonostante l’intervista ampiamente annunciata:

Maria Rosaria Boccia era stata invitata da me a fare un’intervista singola ma lei stessa si era offerta, come tutti i nostri giornalisti presenti in studio sanno, di partecipare al talk e confrontarsi con gli altri perché non desiderava che la sua intervista fosse commentata in sua assenza. Invece, arrivata oggi pomeriggio negli studi del Palatino, dopo una lunga conversazione ci ha detto che secondo lei non eravamo stati sufficientemente informati sul suo caso e che preferiva prendere un’altra settimana di tempo e si sarebbe impegnata a tornare la prossima settimana.