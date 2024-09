Caso Sangiuliano, salta l’intervista di Maria Rosaria Boccia su Rete4. Berlinguer: “Non se la sente”

video suggerito

Non è andata in onda questa sera l'intervista a Maria Rosaria Boccia, attesissima ospite della puntata di martedì 10 settembre del programma Mediaset È sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer. La donna ha chiesto tempo alla redazione e di rimandare eventualmente l'intervista alla prossima settimana.

A cura di Eleonora Panseri

Non è andata in onda questa sera l'intervista a Maria Rosaria Boccia, attesissima ospite della puntata di stasera, martedì 10 settembre, del programma Mediaset È sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer. La donna ha chiesto alla redazione di rimandare l'intervista alla prossima settimana.

"Non siamo sicuri che Maria Rosaria Boccia sarà presente alla nostra intervista, che risponderà alle mie domande e a quelle degli ospiti, direttori di giornali, colleghi molto autorevoli che avrebbero dovuto partecipare a questo talk", ha detto all'inizio della puntata la conduttrice, precisando che la 41enne ha cambiato idea all'ultimo minuto.

"Perché poco fa ci ha detto che non se la sente, che vuole prendere del tempo, ragionare e discutere anche con la nostra redazione. E quindi ci chiede di prendere in considerazione l'ipotesi di spostare questa intervista alla prossima settimana. Ne stiamo discutendo, ve lo faremo sapere, ovviamente, nel corso della nostra trasmissione", ha aggiunto.

Boccia, ha detto ancora Berlinguer, "avrebbe dovuto raccontare parte della sua verità e ha detto che se non arriverà il ministro a farlo sarà lei a dire quale è la verità. Aspettiamo ancora qualche minuto e vediamo cosa succede. Vediamo se Maria Rosaria Boccia si convince a scendere nel nostro studio".

Cosa che, tuttavia, non è accaduta. Dopo poco tempo, infatti, la conduttrice ha dovuto confermare il fatto che l'intervista non si sarebbe tenuta e ha commentato con gli ospiti in studio la decisione di Boccia.

Dopo quelle rilasciate a La Stampa e al programma di La7 In Onda, l'odierna sarebbe stata la terza intervista che l'ex ‘consigliera' dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, costretto alle dimissioni dopo le rivelazioni fatte da Boccia. Sarebbe stata tuttavia la prima volta a Mediaset per la 41enne.

I motivi del ripensamento non sono stati resi noti. In giornata la stessa Boccia aveva annunciato l'intervista televisiva in programma stasera con un post su Instagram.

"È mio diritto tutelare la verità della mia dignità e onorabilità, macchiate dalle offese del ministro della Cultura – aveva scritto – Nonostante ciò, non ho ancora ricevuto scuse ufficiali; anzi, sono stata più volte minacciata di denuncia".

Intanto, questo mattina, alla luce della violazione della regola che vieta l'effettuazione e la diffusione di foto e video senza autorizzazione, il Comitato per la sicurezza di Montecitorio, presieduto da Sergio Costa, ha stabilito, sulla scorta di precedenti analoghi, ha deciso di interdire l'accesso alle sedi della Camera dei Deputati alla donna.

Mentre l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, sempre nella giornata odierna, sarebbe stato iscritto dalla Procura di Roma nel registro degli indagati con le accuse di peculato e rivelazione di segreto d'ufficio. Come da protocollo, il fascicolo verrà trasmesso al tribunale dei Ministri.

Ad anticipare la notizia è stato Il Corriere della Sera. La formalizzazione della contestazione sarebbe frutto dell'esposto presentato nei giorni scorsi dal parlamentare di Avs, Angelo Bonelli.