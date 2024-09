video suggerito

Maria Rosaria Boccia ospite in diretta di È sempre Cartabianca nella puntata di domani 10 settembre Domani, martedì 10 settembre, Maria Rosaria Boccia sarà ospite di Bianca Berlinguer a "È sempre Cartabianca", il programma di approfondimento in onda in prima serata su Retequattro.

Colpaccio di Bianca Berlinguer e di Mediaset. La trasmissione È sempre Cartabianca annuncia Maria Rosaria Boccia come ospite nella puntata di domani 10 settembre, in onda su Rete 4. La ex ‘consigliera' dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è la indiscussa protagonista politica e televisiva della settimana: dopo le sue rivelazioni, infatti, il ministro della Cultura è stato costretto alle dimissioni.

Il colpaccio di Mediaset

Quella prevista domani sarà la terza intervista di Maria Rosaria Boccia da quando il caso Sangiuliano è scoppiato. Dopo le interviste rilasciate a La Stampa e a In Onda (con Marianna Aprile e Luca Telese), quella a È sempre Cartabianca sarà di fatto la prima volta della "consulente grandi eventi" a Mediaset. Sulla possibilità di intervistare Maria Rosaria Boccia, si è espresso anche Bruno Vespa che ha dichiarato il suo no alla signora: “Mi sarebbe piaciuto intervistare Gennaro Sangiuliano. Il direttore del Tg1 è stato bravissimo. Non è, invece, in cima ai miei desideri intervistare Maria Rosaria Boccia perché non voglio essere uno dei suoi strumenti". A L'aria che tira, questa mattina, David Parenzo ha invece dichiarato di aver ricevuto "un cortese no" da Maria Rosaria Boccia.

Dopo le parole di Maria Rosaria Boccia, Gennaro Sangiuliano ha annunciato un esposto. Lo stesso ha fatto anche Beatrice Venezi, chiamata in causa proprio da Maria Rosaria Boccia nel corso dell'intervista rilasciata a In Onda. Sulla possibilità di un annullamento della nomina per un conflitto d'interessi, la Boccia aveva replicato a Luca Telese e Marianna Parile che sul sito del Ministero, ci sono tutti i collaboratori del ministero che hanno conflitti di interessi ben più importanti.

Beatrice Venezi. È consigliera per la musica ed è ben retribuita, non come me. Venti-trentamila euro. C'è tutto pubblicato. Lei è direttrice di un teatro, fa concerti privati retribuiti. Il 19 si esibirà per il G7 e il Ministero le riconosce un cachet. Poi il conflitto d'interessi c'è con me?

Probabilmente, domani sera, si parlerà anche di questo.