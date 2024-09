video suggerito

“Con tutti i ca** che abbiamo in Italia, parliamo di Boccia e Sangiuliano”: Del Debbio si sfoga in diretta “Pensa te di cosa ci dobbiamo occupare noi, con tutti i ca**i che ci sono in Italia”. Paolo Del Debbio, all’inizio della puntata di 4 di sera del 5 settembre, si è sfogato in diretta riguardo al caso che sta coinvolgendo il ministro Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia, di cui ha parlato nel suo programma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Paolo Del Debbio ha commentato il caso che sta coinvolgendo il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia. All'inizio del suo programma 4 di sera, nella puntata del 5 settembre, il conduttore si è lasciato andare a un commento sull'accaduto e sul fatto che dovesse affrontare il tema nel corso della trasmissione.

Lo sfogo di Del Debbio: "Pensa te di cosa ci dobbiamo occupare"

"Ci siamo lasciati ieri con le lacrime del ministro Sangiuliano", ha esordito Del Debbio a inizio puntata, ricordando l'intervista del ministro della Cultura al TG1, durante la quale si è lasciato andare alle lacrime e ha spiegato di aver tradito la moglie con Maria Rosaria Boccia. Nel tornare sull'argomento, il conduttore si 4 di sera si è sfogato e ha commentato: "Oggi il botta e risposta non si ferma e parla la dottoressa Maria Rosaria Boccia. Pensa te di cosa ci dobbiamo occupare noi, con tutti i ca**i che ci sono in Italia". Proprio nella giornata di oggi, Boccia ha rotto il silenzio spiegando di essere stata ingannata e di non aver spinto lei Sangiuliano a dare le dimissioni, poi respinte dalla premier Giorgia Meloni.

Il caso Sangiuliano- Boccia, che cosa è successo

La chiacchierata vicenda che sta coinvolgendo Sangiuliano e Boccia è uscita allo scoperto a fine agosto, quando la 41enne ha pubblicato sui social uno scatto insieme al ministro, ringraziandolo per averla nominata "Consigliera per i grandi eventi". Da quel momento le foto dei due in occasioni di eventi ufficiali sono diventate sempre di più, tanto che Sangiuliano ha smentito di aver conferito a Boccia quella carica. Lei però, prontamente, ha pubblicato screen e mail ufficiali che dimostravano l'esatto contrario. Era stata messa in copia anche in quella riguardante l'imminente G7 della Cultura, il prossimo 20 settembre. Il ministro ha dato le dimissioni, ma Giorgia Meloni non le accettate. E, di recente, sono arrivate le versioni di entrambi i coinvolti: Sangiuliano ha ammesso di aver tradito la moglie durante un'intervista al TG1, mentre Boccia ha spiegato di essere stata ricattata.