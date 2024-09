Maria Rosaria Boccia, parla l’ex marito: “So cosa passerà Gennaro Sangiuliano, non lo invidio”

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nel caso che ha coinvolto Gennaro Sangiuliano spunta un nuovo protagonista: l'ex marito di Maria Rosaria Boccia. Raggiunto telefonicamente da 4 di sera, programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, commenta quanto accaduto negli ultimi giorni: "Non sono stupito e non invidio neanche il ministro perché quello che passerà non se lo può neanche immaginare".

Le parole dell'ex marito di Maria Rosaria Boccia: "Mi interessa solo stare lontano da quella persona"

Il caso Boccia si arricchisce di un nuovo elemento: l'ex marito dell'imprenditrice campana (che nel frattempo è arrivata a più di 100 mila follower sui social). Ai microfoni di 4 di sera l'uomo si esprime sulla vicenda che in questi giorni ha coinvolto la moglie e il ministro (ormai ex dopo le sue dimissioni irrevocabili) della Cultura: "Non sono stupito da ciò che è successo e non invidio neanche il ministro perché non può neanche immaginare quello che passerà. Se vuole un'intervista le lascio il numero del mio avvocato che sta curando il divorzio dopo dieci anni". Dallo studio gli chiedono se quello sia il lasso di tempo con cui è stato sposato con l'imprenditrice: "Signore ma lei è pazzo? Dieci anni con la signora Boccia? Assolutamente no. Un anno mi è bastato e avanzato". L'ex marito dell'imprenditrice ammette "che non vorrebbe essere rilevante nella vita di Boccia" e ribadisce che non ha intenzione di cavalcare la cresta dell'onda: "Un anno con lei mi è bastato e avanzato. Non mi interessano i riflettori, a me interessa stare lontano da quella persona".

Cosa ha detto Maria Rosaria Boccia in tv

Maria Rosaria Boccia, venerdì 6 settembre, è stata ospite a In Onda su La7. L'imprenditrice ha commentato le dimissioni del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano "Meritava quel posto, è una persona molto competente, secondo me anche una brava persona. Non se lo meritava, ma dica la verità". Ma non solo, a Luca Telese e Marianna Aprile rivela, tra le altre cose, che attorno al ministro c'erano altre donne, nega di essere una spia e torna sulla la questione della sua nomina: "La moglie chiedeva di strapparla. Quindi, vorrei capire, è stata strappata per il capriccio di una donna?".