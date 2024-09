video suggerito

La versione di Boccia: “Sangiuliano voleva la mia nomina, la moglie l’ha obbligato a strapparla” Nel corso dell’intervista a In Onda, Maria Rosaria Boccia racconta la sua verità e spiega di aver ascoltato, attraverso una telefonata, un dialogo tra l’ex ministro Sangiuliano e la moglie, che gli chiedeva si strappare la sua nomina. Poi aggiunge: “Lui racconta a tutti di non avere un reale rapporto con la moglie e che si sono allontanati da moltissimi anni”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Andrea Parrella

Le dimissioni di Gennaro Sangiuliano sono ormai effettive. L'ormai ex ministro della Cultura, attraverso una lettera, ha comunicato alla premier Giorgia Meloni l'intenzione irrevocabile di rinunciare al suo incarico. Tuttavia la questione legata alle motivazioni che hanno costretto Sangiuliano a dimettersi resta tutta da decifrare e Maria Rosaria Boccia ha aggiunto ulteriori elementi nell'intervista a In Onda trasmessa nella puntata del 6 settembre.

L'intervista a Maria Rosaria Boccia

La vicenda è stata trattata in tutti i suoi dettagli (qui tutti passaggi principali dell'intervista) per permettere a Boccia di raccontare la "sua" verità. Tra i punti di maggiore interesse, quello che riguarda la decisione di Sangiuliano di revocare la nomina precedentemente promessa a Boccia, che di fatto è il fulcro dell'intera questione. Nel corso dell'intervista, Maria Rosaria Boccia ha svelato che la ragione principale per la quale la sua nomina è decaduta, sarebbe riconducibile a un'esplicita richiesta della moglie di Sangiuliano. Boccia ha raccontato, infatti, di aver ascoltato le parole della donna a sua insaputa, nel corso di una telefonata. Queste le sue parole:

L'audio l'ho potuto ascoltare perché il Ministro in una conversazione a casa sua con la moglie mi ha chiamata, ha lasciato il telefono aperto all'insaputa della moglie e io ho ascoltato il discorso. L'ho ascoltato il discorso e il contenuto di quella telefonata così importante è stato rilevante e me lo ricordo. Cosa conteneva quella conversazione? La moglie chiedeva di strappare la nomina. Quindi, vorrei capire, la nomina è stata strappata per il capriccio di una donna? Perché non avevo competenze? Per quale motivo?

Il rapporto tra Sangiuliano e la moglie secondo Boccia

Tra le altre cose, Boccia ha fornito anche altri dettagli rispetto ai racconti che Sangiuliano ha fatto del suo rapporto con sua moglie: "Lui racconta a tutti di non avere un reale rapporto con la moglie e che si sono allontanati da moltissimi anni". Ed ha aggiunto, proprio rispetto a questo elemento: "Se vediamo le foto e ricostruiamo anche i viaggi fatti insieme, io non ho mai conosciuto la signora".