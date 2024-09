video suggerito

Dopo Sangiuliano al Tg1 interviene Vigilanza Rai, Floridia: “Convocherò ufficio di presidenza per affrontare il caso” La Presidente della Commissione di Vigilanza Rai ha fatto sapere che convocherà con la massima urgenza un ufficio di presidenza per affrontare il caso dell’intervista rilasciata dal Ministro Sangiuliano al Tg1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Barbara Floridia, Presidente della Commissione di Vigilanza Rai, ha annunciato che intende affrontare con la massima urgenza il caso dell'intervista rilasciata dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al Tg1 nella quale ha dato la sua versione dei fatti su quanto accaduto con Maria Rosaria Boccia.

Floridia intende fare chiarezza sull'intervista di Gennaro Sangiuliano al Tg1

In una nota, la Presidente della Commissione di Vigilanza Rai ha fatto sapere che convocherà con la massima urgenza un ufficio di presidenza per affrontare il caso Sangiuliano:

Sul caso dell’intervista di ieri sera di Gennaro Sangiuliano al TG1 sono diverse le richieste dei gruppi affinché la questione venga affrontata in commissione di vigilanza. Convocherò con la massima urgenza un ufficio di presidenza per affrontare il caso e consentire ai gruppi di intervenire e porre le richieste che riterranno opportune.

Barbara Floridia aveva manifestato le sue perplessità subito dopo la messa in onda dell'intervista. Su X aveva dichiarato: "Il ministro Sangiuliano in lacrime che racconta la sua love story con Maria Rosaria Boccia. Ma scusate è un governo o una soap opera? In che mani siamo? I cittadini non meritano di essere trattati come telespettatori di telenovelas mentre l'Italia va a rotoli".

Cosa ha dichiarato Sangiuliano sul caso Boccia al Tg1

Nell'intervista esclusiva rilasciata al Tg1, Gennaro Sangiuliano ha dato la sua versione sul rapporto con Maria Rosaria Boccia. Il Ministro della Cultura ha dichiarato:

Mi pesa raccontarlo perché attiene a una sfera intima, c'è stato un rapporto personale. Ma io non sono ricattabile. Io ho dimostrato che non ho mai speso soldi pubblici.

Ha rimarcato più volte di non avere mai speso soldi del Ministero: "I suoi viaggi li ho pagati da me con la mia carta di credito personale". Poi, ha spiegato di avere rassegnato le dimissioni che non sono state accettate dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ha concluso il suo intervento chiedendo scusa – visibilmente commosso – alla moglie e a Giorgia Meloni.