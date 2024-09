L’ex ministro Sangiuliano denuncia Maria Rosaria Boccia

video suggerito

A cura di Annalisa Cangemi

Dal profilo Instagram di Maria Rosaria Boccia

È arrivata in procura a Roma la denuncia presentata dal legale dell'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, contro l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia.

La denuncia, che era stata annunciata nelle scorse settimane dal legale dell'ex ministro, l'avvocato Silverio Sica, è ora all'attenzione dei magistrati di piazzale Clodio che procederanno all'apertura del procedimento. "È innegabile che l’ex ministro è stato oggetto di pressioni illecite da parte della dottoressa Boccia che, a mio mondo di vedere ma la decisione spetterà ai magistrati, prefigurano il reato di tentata estorsione", aveva spiegato il legale il giorno dopo le dimissioni di Sangiuliano: "Nell’atto che metteremo a disposizione dei pm forniremo una ricostruzione cronologica e dettagliata di questa vicenda che è e resta privatissima”.

Tutte le attività d'indagine saranno coordinate direttamente dal procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi. Sangiuliano è indagato per peculato e rivelazione di segreto d’ufficio, a seguito di un esposto presentato dal leader di Avs, Angelo Bonelli, dopo che è scoppiato il caso del rapporto controverso con l'influencer campana, che nelle scorse settimane ha costretto l'ex ministro della Cultura ed ex direttore del Tg2 a lasciare il governo Meloni.

Boccia da parte sua oggi pubblica nuove storie sul suo profilo Instagram, mostrando di trovarsi a Roma. Mentre a Napoli sta per iniziare il G7 della cultura, l'imprenditrice si riprende mentre passeggia davanti palazzo Montecitorio, poi mentre beve un caffè in Piazza del Parlamento – con la la canzone di Malika Ayane ‘Cosa hai messo nel caffè – e poi mentre si trova all'Apple store di via del Corso. Tappa, quest'ultima, che sembra riferirsi indirettamente alle fotografie apparse su Dagospia che ritraggono il ministro Sangiuliano in un negozio di telefonia mentre acquista una nuovo cellulare.