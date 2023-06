Maria De Filippi vuole Cristiano Malgioglio a Tu sì que vales, ma Carlo Conti lo reclama su Rai 1 Dopo l’ultima edizione di Amici, Maria De Filippi avrebbe proposto a Cristiano Malgioglio di partecipare anche ad un altro dei suoi programmi, ma il paroliere sarebbe stato frenato dalla richiesta di Carlo Conti, che lo vuole nella giuria di Tale e Quale Show, insieme a Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

A cura di Giulia Turco

Con l’ultima edizione di Amici, Maria De Filippi è riuscita a portare Cristiano Malgioglio sulla poltrona da giurato e a formare una squadra perfettamente in sintonia con Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Malgioglio piace al pubblico di Canale 5 e su conferma un personaggio funzionale alla prima serata. Ecco perché Maria gli avrebbe proposto di partecipare anche ad un altro dei suoi programmi.

Malgioglio torna da Carlo Conti su Rai 1

Stando a recenti indiscrezioni, il paroliere avrebbe ricevuto da Fascino la proposta per partecipare come giuria nella prossima edizione di Tu sì que vales. Malgioglio però sarebbe stato frenato dalle richieste di Carlo Conti, che lo avrebbe rivoluto di nuovo nel suo studio di Rai 1 per Tale e Quale Show. “Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio sono elementi imprescindibili per il cast di Tale e quale show”, si legge su TvBlog. “Proprio per questo tutti e tre sono confermatissimi anche per l’edizione 20203”. Insomma, sfumerebbe così l’opzione Maria De Filippi. “Così non sarà”, assicura TvBlog. “Malgioglio sarà ancora una volta dietro il bancone della giuria di Tale e quale show”.

Il rapporto di Malgioglio con Maria De Filippi

L’esperienza con Maria De Filippi comunque si sarebbe rivelata preziosa per il paroliere e personaggio tv. A raccontarlo era stato lui stesso, parlando dell’ultimo anno condiviso con Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. “Loro mi hanno dato tanta energia, sono tornato giovane di 20 anni”, aveva raccontato a Verissimo. Dell’esperienza ad Amici conserverà soprattutto il legame speciale con la conduttrice. “Io desideravo da tanto di lavorare con Maria, ho sempre sognato, ho sempre fatto cose bella nella vita. Ho fatto tanti sacrifici. Per lavorare con Maria avevo ansia. Mi metteva soggezione, lei è una donna meravigliosa. La vorrei per tutta la vita con me, è generosa, è sempre attenta a tutto. Ha un talento incredibile. Ti dà l'anima".