Cristiano Malgioglio: “Avevo l’ansia di lavorare con Maria de Filippi, ad Amici ero in soggezione”

A cura di Gaia Martino

Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè sono stati ospiti di Verissimo oggi, sabato 20 maggio, nella puntata dedicata ad Amici 22, conclusosi lo scorso weekend. Hanno raccontato del loro percorso sulle sedie rosse del programma accompagnati anche da Michele Bravi, assente nella puntata. "Loro mi hanno dato tanta energia, gli voglio troppo bene. Avevo bisogno di questo programma, sono tornato giovane di 20 anni", le parole di Malgioglio. Quest'ultimo ha parlato della storia d'amore con il compagno turco, segnata da alti e bassi: "Ci siamo lasciati ma ci riprendiamo".

Le parole di Cristiano Malgioglio sul compagno turco e Maria de Filippi

"Sono dimagrito per amore": così Cristiano Malgioglio ha parlato della storia d'amore con il compagno turco che sarebbe, momentaneamente, giunta al capolinea. L'ormai ex giudice di Amici 22 ha raccontato: "La mia storia è finita. Io e il turco ci siamo visti, l'ho presentato anche a Giuseppe, è venuto due settimane fa. Vuole che mi trasferisca a Istanbul, ma io non posso andare via dall'Italia". Il cantante e volto televisivo ha spiegato, però, che l'allontanamento sarà momentaneo: "Ci siamo lasciati ma ci riprendiamo. Ma non mi sposo, altrimenti se muoio vuole prendere la mia eredità", ha aggiunto sorridendo. Giuseppe Giofrè ha poi commentato la sua conoscenza con il compagno di Cristiano: "Lui è un bel ragazzo, doveva essere all'altezza". Malgioglio ha poi parlato del rapporto con Maria de Filippi e del desiderio realizzato di lavorare con lei: "Io desideravo da tanto di lavorare con Maria, ho sempre sognato, ho sempre fatto cose bella nella vita. Ho fatto tanti sacrifici. Per lavorare con Maria avevo ansia. Mi metteva soggezione, lei è una donna meravigliosa. La vorrei per tutta la vita con me, è generosa, è sempre attenta a tutto. Ha un talento incredibile. Ti dà l'anima".

La confessione di Giuseppe Giofrè su Mattia Zenzola

"Amici è stato un sogno, trovarmi lì come concorrente è stato il regalo più grande. Tornare come professionista un altro regalo grande, ora come giudice…Non me l'aspettavo. Ho 30 anni, sono nell'età giusta per fare un passo del genere": Giuseppe Giofrè ha parlato del suo percorso come giudice ad Amici. "In Mattia ho rivisto qualcosa di me, la gente da casa si immedesima tanto. Mattia è stato la dimostrazione che l'impegno e i sacrifici possono ripagare nella vita" ha aggiunto riguardo la vittoria di Mattia Zenzola.