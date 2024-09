video suggerito

Maglioglio ringrazia Maria De Filippi a Tale e Quale, De Martino le telefona: la reazione di Carlo Conti Nella prima puntata di Tale e Quale Show, in onda su Rai1, Cristiano Malgioglio ha ringraziato Maria De Filippi per i talenti che ha fatto conoscere al pubblico grazie ad Amici. Stefano De Martino ha allora chiamato la conduttrice Mediaset in diretta, con la complicità di Carlo Conti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Maria De Filippi a Tale e Quale Show 2024. La conduttrice Mediaset è stata nominata da Cristiano Malgioglio nella prima puntata dello show di Rai1, condotto da Carlo Conti e andato in onda venerdì 20 settembre. Il giudice l'ha ringraziata per il talent Amici (dove lo stesso Malglioglio è stato nella giuria del Serale) e Stefano De Martino l'ha chiamata in diretta.

Cristiano Malgioglio ringrazia Maria De Filippi, la reazione di Carlo Conti

Nel commentare l'esibizione di Thomas nei panni di Irama, Cristiano Malgioglio ha elogiato Maria De Filippi perché, grazie al talent Amici, ha fatto conoscere al pubblico talenti come quello del cantante. "Mi sento di dire grazie a Maria De Filippi, grazie a questa accademia da cui vengono fuori cantanti meravigliosi", ha detto il giudice. "Per Irama?", è intervenuto Carlo Conti. "Irama è partito da Sanremo Giovani, allora dì grazie a me", ha precisato. Ma Malgioglio ha continuato a lodare il talent in onda su Canale 5: "Se non ci fosse questa scuola vivremo soltanto con la nostalgia. Evviva i giovani. Posso dirlo?". "Certo", ha commentato il conduttore. "Puoi ricordargli che Maria De Filippi lavora a Mediaset, non so se qua sono contenti che lui la nomini", è intervenuto Panariello rivolgendosi a Conti.

Stefano De Martino telefona a Maria De Filippi in diretta, le sue parole

Poco dopo le parole di Malgioglio, Stefano De Martino ha chiamato in diretta Maria De Filippi, che sul telefono ha memorizzato con il nome di ‘the queen'. "Volevo ricordare a Cristiano che questa è la sigla iniziale di Amici, nella sua memoria storica manca questo", ha commentato telefonicamente la conduttrice. "Mi fa piacere sentirti, potresti dire che Tale e Quale è il tuo programma preferito?", è intervenuto Carlo Conti. "Siamo su Canale 5 e lo sto guardando", ha scherzato De Filippi. Il conduttore l'ha corretta e lei ha ribattuto: "Ah Rai1? Rai1 allora".