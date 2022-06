Marco Liorni dedica la prima puntata di Reazione a Catena a Lucia Menghini, morta in Giordania “La sua morte ci ha sconvolti”, racconta Marco Liorni che dedica il ritorno di Reazione a Catena a Lucia Menghini, la concorrente de Le Pignolette che perse la vita lo scorso anno, in un incidente in Giordania. “Lucia trasmetteva intelligenza e simpatia, proveremo ad invitare le sue amiche”.

A cura di Giulia Turco

Su Rai 1 torna Reazione a Catena, il quiz estivo di Marco Liorni che animerà il palinsesto nella fascia pre serale fino ad ottobre. Per la puntata d'esordio, andata in onda lunedì 6 giungo, il conduttore si è collegato con Estate in diretta dallo studio di Napoli, annunciando: "C'è una scenografia tutta nuova e ci sono anche diverse novità rispetto al gioco".

Non è mancato il ricordo a Lucia Meneghini, la concorrente perugina di 31 anni che ha perso la vita durante un viaggio in Giordania. "Non vediamo l’ora di iniziare, avendo un pensiero particolare per una persona che è nel cuore di tutti noi, che è Lucia Menghini. È a lei che vogliamo dedicare la prima puntata di Reazione a Catena".

La morte di Lucia Menghini, concorrente de Le Pignolette

Aveva 31 anni Lucia Menghini, la ragazza di Foligno che nell’estate del 2020 aveva partecipato al quiz di Rai Uno in compagnia di due amiche. Erano le Pignolette, così soprannominate perché si definivano “maniache della perfezione”. È morta in seguito ad un violento incidente stradale in Giordania, dove si trovava in vacanza insieme ad alcune amiche. "La sua morte ci ha sconvolti", racconta al Corriere della Sera Marco Liorni. "Lucia trasmetteva intelligenza, simpatia; traspirava l'unione che aveva con le altre ragazze, Le Pignolette; gli scherzi e le risate dietro le quinte poi arrivano anche in trasmissione. In quei momenti si crea qualcosa di più di semplici concorrenti che passano". Non è escluso un ritorno delle Pignolette, in omaggio a Lucia: "Vedremo se riusciremo a invitare le sue amiche, dobbiamo pensare a qualcosa che si inserisca nel format del quiz".

Leggi anche Torna Reazione a Catena, Marco Liorni in onda anche in autunno

Come sarà la nuova edizione di Reazione a Catena

Arrivato alla sua quarta stagione, il quiz di Marco Liorni sarà in onda fino al 30 ottobre, prendendo il posto de L’Eredità, tutti i giorni alle 18.45. "Un quiz leggero, di condivisione, che aiuta a stare con gli altri, tutti messaggi che nel nostro immaginario attribuiamo all'estate", spiega Marco Liorni in un'intervista al Corriere alla vigilia del suo ritorno in tv. Tornano poi le formule più amate: "Le soluzioni vincenti sono una formula geniale, esprimono lo spirito di squadra, un sentimento di cui c'è bisogno in questi tempi di individualismo".