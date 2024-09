Giovanni Floris riparte da Roberto Saviano: tutti gli ospiti per la prima puntata di diMartedì

video suggerito

Domani, martedì 17 settembre, parte anche l'ultimo dei talk show della stagione. È la nuova edizione di diMartedì, come di consueto a partire dalle 21:15 su La7, con Giovanni Floris al suo decimo anno in onda sul tasto ‘7' del telecomando. Tra gli ospiti: Roberto Saviano, Maurizio Landini e Francesco Storace. Tornano anche Luca e Paolo, a loro è affidata la copertina satirica. C'è grande attesa per la prima puntata e i temi sono caldissimi e tutti inerenti all'autunno della politica, in Italia come all'estero.

I temi della prima puntata

Giovanni Floris esordisce con la prima puntata della nuova stagione del talk show diMartedì e lo farà con i seguenti temi: il governo Meloni, lo stato di salute della maggioranza e il timore dei complotti. Si parlerà delle accuse della magistratura nei confronti del vice premier Matteo Salvini, i dossier aperti in vista dell’autunno e le strategie delle opposizioni. Grande attenzione anche ai temi dell'economia con la manovra finanziaria all'orizzonte: chi sarà penalizzato dalle scelte del Governo? Chi sarà favorito? Ci saranno, quindi, tutte le novità in materia di fisco e di pensioni.

Giovanni Floris non ospiterà Maria Rosaria Boccia

In una intervista al Corriere della Sera, Giovanni Floris ha dimostrato di avere le idee chiare sul caso "Boccia" e ha lasciato intendere che non inviterà la donna che ha creato il caos all'interno della maggioranza di Governo portando alle dimissioni dal Ministero della Cultura, Gennaro Sangiuliano: "Probabilmente sulla vicenda c'è ancora da dire, ma penso che ormai l'inchiesta non si possa svolgere solo basandosi sulle sue dichiarazioni". E sull'ex ministro Sangiuliano ha dichiarato: "L'ho conosciuto come un bravo collega colto e gentile. Forse da ministro ha creduto di stare facendo ‘davvero la storia'".