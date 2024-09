video suggerito

Giovanni Floris non ospiterà Maria Rosaria Boccia a DiMartedì: "Non bastano più solo le sue dichiarazioni" Giovanni Floris è pronto a tornare alla conduzione del suo diMartedì: "Boccia? Probabilmente sulla vicenda c'è ancora da dire, ma penso che ormai l'inchiesta non si possa svolgere solo basandosi sulle sue dichiarazioni".

Giovanni Floris è pronto a tornare alla conduzione del suo diMartedì. È il suo decimo anno e per raccontare le impressioni di quello che sarà il talk show, a partire da martedì 17 settembre, il conduttore rivela: "Sarà un autunno nervoso, difficile e scivoloso. Un'ottima occasione per chiarirsi le idee". I passaggi dell'intervista sono sui temi portanti del dibattito politico degli ultimi giorni; chi vince tra Kamala Harris e Donald Trump, ma anche la tenuta del Governo Meloni e un passaggio anche sull'inchiesta di Fanpage.it, Gioventù Meloniana sulla quale Floris ha detto: "Neanche a parlare delle nuove leve, bruciate dall'inchiesta di Fanpage. La storia della condanna all'antifascismo (ci rendiamo conto?) ha fatto il giro del mondo, come i tentativi di far fare un upgrade al pensiero reazionario attraverso l'appropriazione della Divina Commedia, o attraverso le critiche a Peppa Pig".

Giovanni Floris sul caso Boccia-Sangiuliano

Giovanni Floris lascia anche un pensiero sul caso Boccia-Sangiuliano, lasciando intendere che non inviterà Maria Rosaria Boccia, almeno in queste prime puntate: "Probabilmente sulla vicenda c'è ancora da dire, ma penso che ormai l'inchiesta non si possa svolgere solo basandosi sulle sue dichiarazioni". E su Sangiuliano: "L'ho conosciuto come un bravo collega colto e gentile. Forse da ministro ha creduto di stare facendo ‘davvero la storia'".

Pier Luigi Bersani presenza fissa come Mauro Corona da Bianca Berlinguer

Nel corso delle puntate di diMartedì sarà una presenza fissa quella di Pier Luigi Bersani: "Fa capire la politica, esprime passione, parla ad amici e avversari. Secondo me gli elettori di destra lo invidiano agli elettori di sinistra". La dirimpettaia è Bianca Berlinguer: "Mi piace la sua nettezza. Forse è proprio la lezione sarda: le parole rovinano il silenzio, vanno scelte con cura".