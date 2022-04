Morta Lucia Menghini, concorrente di Reazione a Catena con le Pignolette: l’addio di Marco Liorni Si è spenta a soli 30 anni Lucia Menghini, ex concorrente di Reazione a Catena, che si trovava in Giordania per una vacanza. Marco Liorni, informato della notizia, è il primo a rivolgerle un ultimo e sentito saluto.

A cura di Ilaria Costabile

Una triste notizia coglie in questo sabato pomeriggio gli appassionati del quiz estivo di Rai Uno, Reazione a Catena. Lucia Menghini, una delle componenti del trio delle Pignolette, è morta a soli trent'anni in un incidente avvenuto in Giordania. Originaria di Foligno, aveva partecipato al game show con le sue amiche Serena Becchetti e Ilaria Presilla, vincendo per diverse puntate di seguito e portando a casa non solo un bel montepremi, ma anche l'affetto da parte del pubblico. A ricordarla con un saluto commosso sul suo account Instagram è il conduttore Marco Liorni.

Il viaggio in Giordania

Solo due giorni fa sull'account Facebook di Lucia, comparivano le foto del suo viaggio in Giordania, in compagnia di alcune amiche. Scatti che la ritraggono felice, spensierata, che fermano nel tempo momenti di una vacanza ritagliata tra le incombenze lavorative di tutti i giorni, quelle di una dottoressa, sempre pronta a dare il meglio di sé, nel lavoro che aveva scelto come missione e con passione. La giovane aspirante anestesista, però, è stata vittima di un incidente di cui ancora non si conoscono i dettagli, ma che ha sconvolto la famiglia, oltre che tutti coloro che ne hanno un ricordo vivido della sua apparizione in televisione.

La partecipazione a Reazione a Catena

Aveva infatti preso parte a Reazione a Catena la scorsa estate, accompagnata dalle amiche di sempre, Serena e Ilaria, con cui formava il trio delle Pignolette, così soprannominate perché nel descriversi si sono definite "maniache della perfezione". Campionesse in gara per diverse puntate, la ragazze erano state in grado di superare le varie manche del gioco, determinate e attente, in grado di capirsi con uno sguardo.

Il saluto di Marco Liorni

A rivolgere un ultimo saluto alla giovane dottoressa è Marco Liorni, una volta venuto a conoscenza dell'accaduto. Il conduttore, infatti, le dedica un post su Instagram, in cui mostra la sua vicinanza alla famiglia, rivelando il suo dispiacere per questa prematura scomparsa: