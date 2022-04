Morta Lucia Meneghini, l’amica Serena con lei a Reazione a Catena: “Sconvolta, non riesco a parlare” Serena Becchetti ha voluto ricordare l’amica Lucia Meneghini, morta lo scorso 8 aprile in seguito a un incidente avvenuto durante un viaggio in Giordania. Insieme, anche con Ilaria Presilla, avevano formato il team de “Le Pignolette” nello show Reazione a Catena, conquistando il pubblico e il montepremi.

A cura di Elisabetta Murina

Serena, Lucia e Ilaria, il team "Le Pignolette" a Reazione a Catena

Venerdì 8 aprile è arrivata la notizia della morte di Lucia Meneghini, ex concorrente dello show Reazione a Catena, avvenuta in un incidente durante un viaggio in Giordania. Originaria di Foligno, la 31enne, anestesista di professione, aveva partecipato al programma nel team de Le Pignolette, insieme alle amiche Ilaria Presilla e Serena Becchetti, riuscendo a vincere un bel montepremi. E sono state proprio loro, oltre al conduttore Marco Liorni, a volerla ricordare, ancora affrante dal dolore per la sua scomparsa.

Le parole dell'amica Serena, membro de Le Pignolette

Serena Becchetti, membro del team Le Pignolette a L'Eredità, fatica a trovare le parole per esprimere il suo dolore per la morte dell'amica Lucia. Insieme, anche con la terza componente del team, Ilaria, hanno condiviso molti successi sia nello show che nella vita di tutti i giorni. "Sono sconvolta, non riesco a parlare", ha raccontato quasi a fatica Serena, raggiunta telefonicamente da Il Messaggero. È stato proprio Lucia a convincerla a partecipare al quiz di Rai1: "Le Pignolette? Lucia e Ilaria guardavano il programma. Erano appassionate. E mi hanno trascinato in quell’avventura".

Una delle ultime foto di Lucia durante il viaggio in Giordania

Il ricordo di Marco Liorni

Anche in conduttore Marco Liorni, venuto a conoscenza dell'accaduto, ha voluto ricordare la giovane dottoressa dedicandole un post via Instagram e facendo le condoglianze alla sua famiglia: