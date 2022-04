Amici 21, Nunzio e Serena ballano un paso doble appassionato, la reazione di Albe Al pubblico non è sfuggita la reazione di Albe, che durante la coreografia non riusciva a staccare gli occhi da Nunzio e la ballerina, con la quale è scattato un flirt durante il loro percorso nella scuola.

A cura di Giulia Turco

Al via la terza puntata del serale di Amici 21. Durante la prima manche della serata, Nunzio ha ballato un paso doble particolarmente sensuale e appassionato in coppia con Serena, che accompagna la sua esibizione. Al pubblico non è sfuggita la reazione di Albe, che durante la coreografia non riusciva a staccare gli occhi dalla ballerina, con la quale è scattato un flirt durante il loro percorso nella scuola. Nonostante abbia preferito non commentare, un certo fastidio è stato notato sia dalla regia che inquadrava costantemente il suo sguardo, sia da Maria che lo ha stuzzicato a fine esibizione.

Nunzio re dei tutorial stupisce la Celentano

Da parte di Nunzio, è chiaro, non c'è nessuna intenzione di infastidire l'amico Albe. La sua volontà era esclusivamente quella di impressionare la maestra Celentano, dimostrando il suo "savoire faire", come lo chiama lui, durante il ballo latino americano. In settimana il ballerino è stato protagonista di divertenti pillole mandate in onda durante il daytime su Canale 5: un vero e proprio tutorial di latino indirizzato all'insegnante di classico, sempre molto scettica nei suoi confronti. Alessandra Celentano ha rivisto i video in studio e, tutto sommato, non ha potuto trattenere le risate dimostrando un certo affetto nei confronti di Nunzio.

La storia di Albe e Serena ad Amici

Il cantante e la ballerina si sono innamorati nella scuola di Amici. Ad inizio anno, aveva stupito il pubblico il fatto che Albe fosse fidanzato fino a poco tempo prima con una ragazza della sua città, poi l'avvicinamento a Serena. A mettere in chiaro la situazione ci aveva pensato la mamma del cantante: la loro storia era già chiusa da tempo, dunque da parte sua non c'era stato alcun tradimento. Albe e Serena non sono l'unica "ship" di questa edizione: tra le passioni più recenti scoppiate nella scuola c'è quella di Sissi e il ballerino Dario, che Maria De Filippi si è divertita a stuzzicare durante la terza puntata: "È una sfida particolare, tra di loro, perché si sono conosciuti e innamorati qui", ha sottolineato la conduttrice davanti all'imbarazzo dei due ragazzi.