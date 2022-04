“Lucia Menghini vittima di violento incidente”, i parenti del conducente si scusano con la famiglia Sarebbero arrivate all’ospedale di Amman, in Giordania, le famiglie delle due ragazze sopravvissute all’incidente nel quale ha perso la vita Lucia Menghini, la 31 enne di Perugia che aveva partecipato a reazione a Catena.

A cura di Giulia Turco

Lucia Menghini è la 31enne di Foligno che ha perso la vita in un incidente durante un viaggio in Giordania con le amiche. Insieme a due amiche, Le Pignolette, aveva partecipato a Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. “Sono sconvolta, non riesco a parlare”, aveva confessato una delle due ragazze raggiunta al telefono dal Messaggero. Con il sogno di diventare anestesista, Lucia originaria di Perugia era in vacanza insieme a due amiche quando è rimasta vittima un violento tamponamento stradale, che ha ferito gravemente le due compagne di viaggio Marta Orsini e Cristina de Propris.

Le prime ipotesi delle cause dell’incidente

Mentre sono in corso gli accertamenti del caso, le due ragazze sopravvissute all'incidente in Giordania sono ancora in prognosi riservata all’ospedale di Amman. Per il momento, secondo quanto riporta il Messaggero, si sarebbe trattato di un violentissimo tamponamento di un furgone contro la vettura a bordo della quale stavano viaggiando le tre turiste italiane. Il conducente del furgone del quale non è ancora stata specificata la nazionalità si troverebbe al momento in stato l’arresto e, secondo le indagini, non è esclusa l’ipotesi che l’uomo possa essersi addormentato alla guida. Al momento comunque sono ancora pochissimi i dettagli sul caso.

Le famiglie delle ragazze sono arrivate in Giordania

Nel frattempo ad Amman sono arrivati i familiari delle ragazze con un volo partito da Bologna. Secondo quanto riportano alcune fonti al Messaggero, è in questa circostanza che diversi parenti dell’uomo che si trovava alla guida del furgone si sarebbero inginocchiati alle famiglie delle ragazze chiedendo loro scusa e mostrandosi profondamente dispiaciuti per quanto accaduto. Al momento, le condizioni delle due perugine sarebbero gravi, ma restano stabili.