Reazione a Catena si allunga fino a dicembre: Marco Liorni nella storia La notizia, non ancora confermata, è stata anticipata da Dagospia: il quiz estivo di Rai1 in onda da giugno a dicembre.

Reazione a Catena non chiuderà in estate, ma si allungherà almeno sino a dicembre. È indiscutibile che il quiz con Marco Liorni sia di grande successo, da sempre. La notizia, non ancora confermata, è stata anticipata da Dagospia e twittata anche da CinguetteRai che conferma: "Era una voce che circolava da tempo, adesso pare che sia confermata". Marco Liorni entra quindi nella storia: la sua edizione sarà la più longeva di sempre.

Marco Liorni conduce Reazione a Catena dal 2019

Marco Liorni conduce Reazione a Catena dalla stagione 2019 e da allora il quiz estivo di Rai1 ha guadagnato sempre più posizioni. Quest'anno, quindi, dovrebbe cominciare come sempre nel mese di giugno (probabilmente nella prima settimana) per poi andare in onda fino a dicembre. Questo vuol dire che lungo tutto l'anno, Flavio Insinna e Marco Liorni si divideranno la scena per sei mesi a testa: L'Eredità e Reazione a Catena sono due progetti di grande spessore e grandi risultati per il pomeriggio Rai.

Il ricordo di Marco Liorni per Lucia Menghini

Il programma Reazione a Catena è salito di nuovo alla ribalta anche per un altro aspetto: la morte di Lucia Menghini, una delle componenti del trio delle Pignolette, morta a soli trent'anni in un incidente in Giordania. Era originaria di Foligno, aveva partecipato allo show con le sue amiche Serena Becchetti e Ilaria Presilla. Marco Liorni l'ha salutata così con un post su Instagram, esprimendo la sua vicinanza nei confronti della famiglia.