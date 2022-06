Torna Reazione a Catena, Marco Liorni in onda anche in autunno Torna dal 6 giugno il qui∑ pomeridiano di Rai1 con Marco Liorni, la cui novità principale di quest’anno sarà la durata: non terminerà con l’estate ma a fine ottobre.

A cura di Andrea Parrella

Al via dal 6 giugno la sedicesima edizione di “Reazione a Catena”, game show fortunatissimo dell'estate di Rai1, che quest'anno non sarà solo estivo. Condotto da Marco Liorni, Reazione a Catena quest'anno proseguirà fino al 30 ottobre, prima di darsi il cambio con l'appuntamento imprescindibile de L'Eredità, affidato ancora una volta a Flavio Insinna. Dal 6 giugno, Reazione a Catena andrà in onda tutti i giorni alle 18.45.

Marco Liorni confermato alla guida del programma

Confermata dunque per il terzo anno consecutivo la conduzione di Marco Liorni, che ha ereditato la guida del programma da Gabriele Corsi, a sua volta subentrato a Pino Insegno, che invece aveva raccolto il testimone da Amadeus, preceduto da Pupo, primo conduttore del quiz pomeridiano dell'estate di Rai1. Un programma cresciuto negli anni, che ha conquistato stagione dopo stagione l'affetto e l'attenzione del pubblico.

Come funzione Reazione a Catena

Il preserale estivo conferma nell’associazione logica di parole la sua formula vincente. Un gioco fresco, leggero, che permette a tutti divertendosi di scoprire o riscoprire alcune curiosità sulla lingua italiana, facendo fare ai concorrenti e a chi lo segue da casa, un po’ di “ginnastica mentale” che “rinfresca la mente”. Il regolamento non cambia, per ogni puntata 6 concorrenti, divisi in due squadre da 3, si contendono il montepremi tra “catene musicali”, “zip” e “intese vincenti”.

L'appuntamento con Reazione a Catena conferma ancora il Centro di Produzione Rai di Napoli, dove si registrerà il programma che è prodotto in collaborazione con la Sony Pictures Entertainment Srl, “Reazione a Catena”. Ideato da Tonino Quinti, Francesco Ricchi, Stefano Santucci e di Ivo Pagliarulo, Reazione a Catena è scritto con Giancarlo Antonini, Simona Forlini, Christian Monaco, Alessandro Venditti e con Marzia Fiori Andreoni, Francesco Lancia, Alessandra Pagliacci, Simona Riccardi, Paolo Fichera.