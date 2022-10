Marco Bellavia chiede la squalifica di Elenoire dal GF Vip: “Il rispetto è la prima regola” Marco Bellavia si è schierato dalla parte di Nikita Pelizon e ha chiesto la squalifica di Elenoire Ferruzzi dal Grande Fratello Vip. La concorrente si è rivolta alla coinquilina con gravi insulti e gesti. “Il RISPETTO è la prima regola di una convivenza tra individui…”, ha scritto l’ex volto di Bim Bum Bam.

A cura di Elisabetta Murina

Marco Bellavia si schiera con Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip e chiede la squalifica di Elenoire Ferruzzi. La modella triestina è sempre più presa di mira dalla coinquilina, che la attacca con frasi come "Fa il malocchio e porta iella", "La rovino" e che sputa per terra al suo passaggio. Per questo l'ex volto di Bim Bum Bam chiede che venga eliminata dal gioco.

Le parole di Marco Bellavia sui social

Con un messaggio pubblicato su Twitter, Marco Bellavia ha espresso il suo punto di vista su quanto sta accadendo negli ultimi giorni nella casa. Nikita Pelizon è sempre più presa di mira da diversi compagni, specie da Elenoire Ferruzzi che proprio non riesce a sopportarla e si rivolge a lei con gravi insulti e gesti, come quello di sputare per terra al suo passaggio. Il volto di Bim Bum Bam chiede che la Vippona venga squalificata: "Dopo quel che ho visto al GF Vip voglio sbilanciarmi e consigliare che Elenoire Ferruzzi venga squalificata. Il RISPETTO è la prima regola di una convivenza tra individui…". Lo stesso Bellavia era stato preso di mira dai compagni per via dei suoi problemi di depressione.

Cosa ha detto Elenoire Ferruzzi su Nikita Pelizon

Sono diverse settimane che Elenoire prende di mira Nikita nella casa, accusandola principalmente di essere falsa e stratega. L'ultimo cattivo gesto della concorrente nei confronti della coinquilina è stato quello di sputare a terra in segno di disprezzo, tra le risate di Antonino Spinalbese che ha assistito alla scena. Poco prima Elenoire aveva accusato la modella di portare sfortuna e di avere il malocchio, solo perché si era avvicinata in modo innocente a Daniele Dal Moro, concorrente nei confronti del quale la stessa Elenoire sembrava aver preso una cotta.