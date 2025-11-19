Marcella Bella non lascia Ballando: avvilita dall’eliminazione, parteciperà al ripescaggio per tornare in gara

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Marcella Bella non lascerà Ballando con le Stelle in segno di protesta. Dopo le indiscrezioni che la volevano pronta ad abbandonare definitivamente lo show di Rai1, rifiutando di partecipare al ripescaggio in seguito a un’eliminazione ritenuta ingiusta, Fanpage.it ha appreso che la cantante avrebbe invece deciso di restare. Eliminata nello spareggio contro Andrea Delogu e Filippo Magnini, l’artista sarebbe apparsa avvilita, ma non al punto da rinunciare al suo posto in trasmissione.

Marcella, dunque, continuerà a gareggiare al fianco del maestro Chiquito in vista del ripescaggio che avverrà tra due settimane e che potrebbe riportarla in gara grazie al voto del pubblico da casa. Pubblico che, però, l’ha già penalizzata nelle ultime sfide di danza, determinando la sua uscita.

Marcella Bella eliminata nello spareggio con Andrea Delogu e Filippo Magnini

Per il momento, Marcella si aggiunge al gruppo di concorrenti già eliminati a un mese dall’inizio del talent show condotto da Milly Carlucci. A lasciare la gara — oltre a Bella — sono stati anche la signora Emma Coriandoli (con Simone Di Pasquale) e Beppe Convertini (in coppia con Veera Kinnunen). Alla rosa degli esclusi si uniranno l’eliminato della prossima puntata e quello della puntata in onda sabato 29 novembre, sempre che non venga interamente dedicata al ripescaggio. Sarà tra loro che il pubblico dovrà scegliere chi salvare, riportandolo in gara.

Le coppie che Marcella Bella potrebbe affrontare e l’incognita Francesca Fialdini

Sono poche le coppie che rischiano concretamente l’eliminazione a poche settimane dall’ingresso dello show nella fase finale. Possono considerarsi praticamente al sicuro Barbara d’Urso con Pasquale La Rocca, Andrea Delogu con Nikita Perotti e Martina Colombari con Luca Favilla, ritenuti dalla giuria tra i migliori dell’edizione. Anche Filippo Magnini e Fabio Fognini dovrebbero accedere senza difficoltà alla fase successiva.

Restano invece in dubbio Nancy Brilli, Paolo Belli e Rosa Chemical, concorrenti che hanno spesso diviso la giuria e che, più di altri, rischiano di essere eliminati nelle prossime puntate. Un’eventualità che amplierebbe il parterre dei possibili sfidanti che Marcella potrebbe trovarsi ad affrontare nel tentativo di rientrare in gioco.

C’è poi l’incognita rappresentata da Francesca Fialdini. La conduttrice è stata costretta a fermarsi temporaneamente per una serie di infortuni ma, qualora le sue condizioni dovessero migliorare al punto da permetterle di tornare a ballare, potrebbe rientrare in gara passando a sua volta dallo spareggio. In quel caso, le possibilità di rientro per tutti gli ex concorrenti — Marcella compresa — rischierebbero di ridursi ulteriormente.