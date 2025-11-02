Ballando con le stelle 2025, Beppe Convertini eliminato: la classifica dopo la sesta puntata

Beppe Convertini e Veera Kinnunen sono la prima coppia eliminata da Ballando con le stelle. Nella puntata di sabato 1 novembre hanno perso la sfida al televoto con Nancy Brilli e Emma Coriandoli.

Beppe Convertini e Veera Kinnunen sono stati eliminati nel corso della puntata di Ballando con le stelle di sabato 1 novembre. Nancy Brilli e Emma Coriandoli, invece, dovranno sfidarsi per la salvezza in apertura della puntata di sabato 8 novembre. La classifica è stata stravolta dall'infortunio di Francesca Fialdini e dall'assenza di Andrea Delogu, che in queste ore sta affrontando il grave lutto della morte del fratello Evan.

Chi è il concorrente eliminato nella puntata di sabato 1 novembre

Beppe Convertini e Veera Kinnunen sono la prima coppia eliminata da Ballando con le stelle 2025. Il conduttore, in chiusura della puntata di sabato 1 novembre, ha affrontato la sfida con Nancy Brilli e Carlo Aloia e con Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale. Purtroppo ha ricevuto solo il 16% delle preferenze e dunque ha dovuto lasciare Ballando con le stelle. Nancy Brilly e la Signora Coriandoli hanno ancora una possibilità di salvezza. Le due concorrenti dovranno sfidarsi all'inizio della puntata di sabato 8 novembre e una delle due sarà eliminata.

La classifica dopo la sesta puntata

La classifica completa della sesta puntata di Ballando con le stelle:

Fabio Fognini e Giada Lini 74 punti; Marcella Bella e Chiquito 53 punti; Martina Colombari e Luca Favilla 48 punti; Filippo Magnini e Alessandra Tripoli 47 punti; Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca 47 punti; Paolo Belli e Anastasia Kuzmina 40 punti; Rosa Chemical e Erica Martinelli 40 punti; Nancy Brilli e Carlo Aloia 39 punti; Beppe Convertini e Veera Kinnunen 13 punti; Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale 7 punti; Francesca Fialdini e Giovanni Pernice 2 punti.

Alberto Matano ha assegnato il suo tesoretto a Fabio Fognini e Giada Lini. Mentre Rossella Erra ha deciso di assegnare metà del tesoretto a Marcella Bella e Ciquito.