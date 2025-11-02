Ballando con le stelle 2025, Beppe Convertini eliminato: la classifica dopo la sesta puntata
Beppe Convertini e Veera Kinnunen sono stati eliminati nel corso della puntata di Ballando con le stelle di sabato 1 novembre. Nancy Brilli e Emma Coriandoli, invece, dovranno sfidarsi per la salvezza in apertura della puntata di sabato 8 novembre. La classifica è stata stravolta dall'infortunio di Francesca Fialdini e dall'assenza di Andrea Delogu, che in queste ore sta affrontando il grave lutto della morte del fratello Evan.
Chi è il concorrente eliminato nella puntata di sabato 1 novembre
Beppe Convertini e Veera Kinnunen sono la prima coppia eliminata da Ballando con le stelle 2025. Il conduttore, in chiusura della puntata di sabato 1 novembre, ha affrontato la sfida con Nancy Brilli e Carlo Aloia e con Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale. Purtroppo ha ricevuto solo il 16% delle preferenze e dunque ha dovuto lasciare Ballando con le stelle. Nancy Brilly e la Signora Coriandoli hanno ancora una possibilità di salvezza. Le due concorrenti dovranno sfidarsi all'inizio della puntata di sabato 8 novembre e una delle due sarà eliminata.
La classifica dopo la sesta puntata
La classifica completa della sesta puntata di Ballando con le stelle:
- Fabio Fognini e Giada Lini 74 punti;
- Marcella Bella e Chiquito 53 punti;
- Martina Colombari e Luca Favilla 48 punti;
- Filippo Magnini e Alessandra Tripoli 47 punti;
- Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca 47 punti;
- Paolo Belli e Anastasia Kuzmina 40 punti;
- Rosa Chemical e Erica Martinelli 40 punti;
- Nancy Brilli e Carlo Aloia 39 punti;
- Beppe Convertini e Veera Kinnunen 13 punti;
- Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale 7 punti;
- Francesca Fialdini e Giovanni Pernice 2 punti.
Alberto Matano ha assegnato il suo tesoretto a Fabio Fognini e Giada Lini. Mentre Rossella Erra ha deciso di assegnare metà del tesoretto a Marcella Bella e Ciquito.