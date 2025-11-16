Ballando con le stelle 2025, Marcella Bella eliminata: la classifica dopo l’ottava puntata

Marcella Bella e il suo maestro Chiquito sono stati eliminati nella puntata di Ballando con le stelle del 15 novembre, dopo aver perso al ballottaggio contro Andrea Delogu e Filippo Magnini.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Marcella Bella e il suo maestro Chiquito sono stati eliminati nell'ottava puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 15 novembre su Rai1. La coppia vincitrice di puntata è stata quella formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti come confermato da Milly Carlucci al termine delle esibizioni dopo aver annunciato la classifica finale. Il ballerino per una notte è stato Pierluigi Pardo, che si è esibito davanti al pubblico e alla giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith.

Chi è il concorrente eliminato nella puntata del 15 novembre

La puntata del 15 novembre di Ballando con le Stelle 2025 si è aperta con il ballottaggio rimasto in sospeso dalla scorsa puntata: Marcella Bella e Chiquito contro Filippo Magnini e Alessandra Tripoli. A loro si sono aggiunti anche Nikita Perotti e Andrea Delogu, che aveva scelto di mettere in stand by la sua esperienza nel programma dopo il grave lutto che l'ha colpita due settimane fa con la scomparsa di suo fratello in un incidente. Alla fine, a dover lasciare il programma è stata la prima coppia. La cantante e il suo maestro sono la terza coppia eliminata di questa edizione.

La classifica dopo l’ottava puntata

Di seguito la classifica dell'ottava puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 15 novembre. Ai voti della giuria si sono aggiunti quelli del pubblico da casa. Ecco la classifica annunciata da Milly Carlucci alla fine della puntata, influenzata anche dal tesoretto assegnato da Alberto Matano e dalla giuria popolare: