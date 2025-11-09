Ballando con le Stelle 2025, la signora Coriandoli eliminata: la classifica dopo la settima puntata

La signora Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale sono stati eliminati nella puntata dell’8 novembre di ballando con le Stelle. Hanno perso allo spareggio contro Nancy Brilli e Filippo Zara. Vincitori Paolo Belli e Anastasia Kuzmina.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La signora Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale sono stati eliminati nella settima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 8 novembre su Rai1. La coppia vincitrice di puntata è stata quella formata da Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, come ha annunciato Milly Carlucci dopo il verdetto della giuria e del pubblico da casa. Complici della vittoria i voti alti della giuria, i punti ottenuti per la prova speciale e quelli aggiuntivi del tesoretto, assegnato da Rossella Erra. La ballerina per una notte è stata Monica Guerritore, che si è esibita davanti al pubblico e alla giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith.

Chi è il concorrente eliminato nella puntata dell'8 novembre

La puntata dell'8 novembre di Ballando con le Stelle 2025 si è aperta con uno spareggio rimasto in sospeso dalla scorsa puntata: Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale contro Nancy Brilli e Filippo Zara (che ha sostituito Carlo Aloia infortunato). A dover lasciare il programma è stata la prima coppia. La signora Coriandoli e Di Pasquale sono la seconda coppia eliminata di questa edizione.

La classifica dopo la settima puntata

Di seguito la classifica della settima puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 8 novembre. Dopo il parere della giuria e del pubblico a casa, tramite i social, c'è stato spazio anche l'assegnazione del tesoretto alla coppia: … Ecco la classifica annunciata da Milly Carlucci a fine puntata:

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina Francesca Fialdini con Giovanni Pernice Fabio Fognini con Giada Lini Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca Martina Colombari con Luca Favilla Nancy Brilli con Carlo Aloia Filippo Magnini con Alessandra Tripoli Rosa Chemical con Erica Martinelli Beppe Convertini con Veera Kinnunen Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale Marcella Bella e Chiquito

Andrea Delogu tornerà in pista dopo il grave lutto famigliare nella puntata del 15 novembre.