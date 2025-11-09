Ballando con le Stelle 2025, la signora Coriandoli eliminata: la classifica dopo la settima puntata
La signora Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale sono stati eliminati nella settima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 8 novembre su Rai1. La coppia vincitrice di puntata è stata quella formata da Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, come ha annunciato Milly Carlucci dopo il verdetto della giuria e del pubblico da casa. Complici della vittoria i voti alti della giuria, i punti ottenuti per la prova speciale e quelli aggiuntivi del tesoretto, assegnato da Rossella Erra. La ballerina per una notte è stata Monica Guerritore, che si è esibita davanti al pubblico e alla giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith.
Chi è il concorrente eliminato nella puntata dell'8 novembre
La puntata dell'8 novembre di Ballando con le Stelle 2025 si è aperta con uno spareggio rimasto in sospeso dalla scorsa puntata: Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale contro Nancy Brilli e Filippo Zara (che ha sostituito Carlo Aloia infortunato). A dover lasciare il programma è stata la prima coppia. La signora Coriandoli e Di Pasquale sono la seconda coppia eliminata di questa edizione.
La classifica dopo la settima puntata
Di seguito la classifica della settima puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 8 novembre. Dopo il parere della giuria e del pubblico a casa, tramite i social, c'è stato spazio anche l'assegnazione del tesoretto alla coppia: … Ecco la classifica annunciata da Milly Carlucci a fine puntata:
- Paolo Belli e Anastasia Kuzmina
- Francesca Fialdini con Giovanni Pernice
- Fabio Fognini con Giada Lini
- Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca
- Martina Colombari con Luca Favilla
- Nancy Brilli con Carlo Aloia
- Filippo Magnini con Alessandra Tripoli
- Rosa Chemical con Erica Martinelli
- Beppe Convertini con Veera Kinnunen
- Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale
- Marcella Bella e Chiquito
Andrea Delogu tornerà in pista dopo il grave lutto famigliare nella puntata del 15 novembre.