Mara Venier chiede a Anna Lou Castoldi se è fidanzata, lei la spiazza: “Sono innamorata di una ragazza”

A cura di Andrea Parrella

Asia Argento e la figlia Anna Lou sono state le prime due ospiti della puntata pasquale di Domenica In. Le due si sono raccontate e fondo, parlando del lavoro, del loro amore madre-figlia, dei progetti futuri e hanno anche voluto ricordare la nonna Daria Nicolodi e speso parole d'affetto per Dario Argento.

La gaffe di Mara Venier

Tra i momenti rimasti impressi nel corso dell'intervista, la gaffe involontaria di Mara Venier. La conduttrice ha fatto una domanda molto intima a Anna Lou, di base molto semplice, che ha però generato un momento di imbarazzo. "Hai il moroso?", ha chiesto Venier. La figlia di Asia, ex concorrente di Ballando con le stelle, ha avuto un attimo di tentennamento e poi ha replicato: "Eh… Ho una ragazza, sono innamorata. Sì abbastanza, cioè molto innamorata". "È una brava ragazza", è intervenuta Asia Argento

Venier, a quel punto, ha superato ogni momento di imbarazzo come nel suo stile, approfittando della gaffe per celebrare la confessione di Anna Lou, si è alzata in piedi ed è andata ad abbracciarla. "Come si chiama?", "Sofia", ha replicato Castoldi. "Sofia, tanti saluti e buona Pasqua dalla zia!", ha poi detto la conduttrice.

Anna Lou Castoldi a Ballando e il rapporto con Nikita Perotti

Anna Lou Castoldi, classe 2001, figlia di Asia Argento e Morgan, è stata protagonista dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle, durante la quale si era parlato del suo rapporto speciale con l'insegnante Nikita Perotti e lei stessa aveva sottolineato ci fosse un'attrazione. Quella nel programma di Milly Carlucci è la prima esperienza televisiva, prima di approdare nello show aveva recitato nel film Incompresa firmato da sua madre e ha partecipato alla serie Netflix Baby indossando i panni di Aurora. All'interno della trasmissione in onda su Rai 1 ha raccontato di aver svolto i servizi sociali per aver imbrattato da ragazzina i sedili dei pullman Atac e ha rivelato di soffrire per la pressione mediatica a causa della notorietà dei suoi genitori. Intervistata tempo fa dal Corriere della Sera, Anna Lou Castoldi aveva rivelato di provare un vero e proprio timore per la notorietà:

Per tutta la vita ho sviato questa cosa, ponendomi come una persona anonima, proprio perché la fama vissuta come è stata per i miei genitori mi metteva un sacco di angoscia. Far arrivare la propria arte a più persone è bello, ma se iniziano ad interessarsi a chi frequenti, chi vedi, ecco quello mi fa un po' paura. Vengo da un contesto di persone famose ed ero la pecora nera perché rifuggivo questa cosa, mi ero addirittura iscritta a Scienze politiche, ma poi è parso un po’ troppo perfino a me…