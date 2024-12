video suggerito

Anna Lou Castoldi a Ballando: “Con Nikita Perotti può esserci un’attrazione, il tempo con lui mai abbastanza” Dopo le voci di un presunto flirt, Nikita Perotti e Anna Lou Castoldi hanno parlato del loro rapporto nato a Ballando con le Stelle, dove ballano insieme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

A Ballando con le Stelle continua la vicinanza tra Anna Lou Castoldi e il suo maestro Nikita Perotti. "Si scambiano tenerezze in privato", aveva detto Rossella Erra e proposito del loro rapporto, alludendo a un flirt in corso. Durante la puntata di sabato 14 dicembre, i due diretti interessati hanno fatto chiarezza e parlato di come sta evolvendo il loro legame.

Anna Lou parla del rapporto con Nikita Perotti

"Vorrei passare sempre più tempo con lui, non è mai abbastanza", ha detto Anna Lou Castoldi nella clip che ha preceduto la loro esibizione. La ragazza, figlia di Morgan e Asia Argento, nel corso dei mesi si è avvicinata sempre di più al suo maestro: "È incredibile come mesi fa lui per me fosse uno sconosciuto. Anzi, mi ricordo che i primi giorni io avevo difficoltà a mantenere la vicinanza, non riuscivo a guardarlo troppo negli occhi perché mi imbarazzavo Adesso abbiamo una confidenza incredibile". Visto lo stretto rapporto che hanno costruito, la concorrente ha ammesso di essersi chiesta se tra loro possa esserci qualcosa in più: "Quando vuoi così bene a una persona e c’è un rapporto così profondo, è chiaro che ti chiedi ‘ma può essere che ci sia un’attrazione e mi piace?’".

Le parole del maestro: "Mi fa piacere ma mi vergogno"

Nikita Perotti ha spiegato di essere piuttosto riservato per quanto riguarda la sua vita sentimentale, tanto da imbarazzarsi quando la ballerina gli dà attenzioni: "Nella coppia io sono il meno affettuoso, lei è quella coccolosa, mi cerca, vuole attenzioni e dà i bacini. Sotto, sotto mi fa piacere, però mi vergogno un pochino". Un comportamento a cui il maestro non è abituato: "Ho sempre creato uno scudo per non farmi ferire, tendo a sembrare serio, adesso sono più disarmato". Tuttavia, il ruolo di Perotti nel programma sembrerebbe frenarlo dal lasciarsi totalmente andare: "Sono il maestro e tendo a non avere questo rapporto con la ballerina, più che altro a livello lavorativo e professionale. Se non ci fosse Ballando la vedrei sicuramente con occhi molto diversi“.