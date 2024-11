Flirt tra Anna Lou Castoldi e Nikita a Ballando con le stelle: “Si scambiano tenerezze in privato”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Si sarebbero innamorati dietro le quinte di Ballando con le stelle Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. A svelarlo, a sorpresa, è stata la tribuna del popolo Rossella Erra che, nel corso della puntata del talent show di Rai1 in onda sabato 16 novembre, ha rivelato che i due si sarebbero avvicinati sotto il profilo romantico. Già la clip trasmessa prima della loro esibizione sul palco aveva rivelato che il loro rapporto stava cambiando. “Che cavolo volete sapere? Non c’è un’etichetta. C’è un’amicizia, poi l’amicizia può evolversi”, aveva confermato imbarazzata Anna Lou qualche minuto prima dell’esibizione in diretta.

Nikita Perotti a una serata musicale di Anna Lou: “Ballava sotto cassa”

Nikita e Anna Lou stanno trascorrendo molto tempo insieme lontano dalle telecamere. “Voi vedete Anna Lou così, con la testa rasata, i tatuaggi…Sembra una donna forte ma dovete sapere che lei va in giro con il portafogli delle principesse e dorme con i peluche”, era stato il commento del maestro di ballo che ha introdotto per Anna Lou la possibilità di “vendicarsi”. In quel frangente, la figlia di Morgan e Asia Argento ha rivelato di stare frequentando Nikita anche lontano dagli studi di Ballando: “Lui sembra elegante, tutto pettinato e preciso. In realtà, l’altro giorno, alle 5 del mattino stava ballando sotto cassa a una mia serata tecno”. La conferma è arrivata qualche minuto dopo quando Rossella ha svelato di essere al corrente che i due starebbero vivendo un flirt: “Oltre al ballo, mi stanno regalando un sogno. Il loro sogno. Sembra che stiano vivendo questa storia dove lei è la principessa e lui il principe che arriva a salvarla. Mi fanno sognar perché lui è comprensivo, la capisce e le sta accanto. Si danno qualche tenerezza anche in privato ma non voglio etichettare questo rapporto. Generano una spirale d’amore”.

Asia Argento a bordo pista a Ballando con le stelle per la figlia Anna Lou

Ad assistere alla puntata di Ballando con le stelle che ha visto Anna Lou esibirsi insieme a Nikita è stata la madre Asia Argento, commossa di fronte al tento della figlia e anche dall’omaggio alla madre Daria Nicolodi arrivato poco prima.