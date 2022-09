Mara Venier torna con Domenica In: “Ogni anno dico che è l’ultimo, ma non so dire di no” “In 14 anni non sono mai uscita il sabato sera perché mi dedico a leggere tutto sull’ospite che devo intervistare”, spiega Mara Venier prima di tornare in studio a Domenica In domenica 11 settembre. “Sono fatta così, per me il lavoro è la vita, ecco perché non smetto”.

A cura di Giulia Turco

Mara Venier torna con la nuova stagione di Domenica In a partire da domenica 11 settembre alle 14 su Rai 1. Per la conduttrice è un consueto ritorno a casa, ma anche un’edizione da record, considerando che è la sua quattordicesima volta, una in più persino di Pippo Baudo. “Sono la zia per tutti, ma quando è un ottantenne che mi chiama Zia non ci sto, vorrei rispondere ma zia di chi?!”.

Gli ospiti della nuova stagione di Domenica In

Il contenitore domenicale di Mara Venier riparte con entusiasmo e novità, a partire dalla sigla della nuova stagione che sarà ‘Un giorno eccezionale’, il brano nato dal sodalizio artistico tra Franco Ricciardi e la conduttrice. Nel corso della conferenza stampa di presentazione a poche ore dal via, Mara Venier anticipa che tra gli ospiti della prima puntata di domenica 11 settembre avrà in studio Loretta Goggi, ma anche l’amico fidato Alberto Matano fresco di nozze. Spazio anche all’attualità con un’intervista alla sorella di Alessandra Matteuzzi, la donna di 57 anni uccisa a Bologna: “È dura per lei perché non è facile parlare in tv con chi ha ancora il dolore dentro”, spiega la conduttrice.

Il segreto che rende instancabile Mara Venier

“Ogni anno dico che è l’ultima, ma io a Domenica In non so dire di no”, ammette nel corso della conferenza stampa. “Un programma che mi ha dato tutto, a cominciare dall’affetto del pubblico. È nel mio cuore”, spiega. “In 14 anni non sono mai uscita il sabato sera perché mi dedico a leggere tutto sull’ospite e a memorizzare le cose più importanti. Il segreto del mio entusiasmo? Sono i dolori che ho avuto nella vita”, ammette la conduttrice che ama improvvisare in studio. “Sono fatta così, quello che ho fatto ho fatto. Non inseguo traguardi o ascolti. O mi si ama o sto sulle pa**e. Il lavoro è vita, serve per la mia vitalità, ecco perché non smetto”.