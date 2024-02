Mara Venier si presenta a sorpresa a Citofonare Rai2, Paola Perego: “In ospedale era accanto a me” Mara Venier ha fatto una sorpresa a Paola Perego questa mattina a Citofonare Rai2. Si è presentata in studio per dare il ‘bentornata’ alla conduttrice ritornata in onda dopo l’intervento di neoplasia. La Perego l’ha abbracciata forte: “Quando mi sono svegliata dall’anestesia, avevo lei seduta accanto al mio letto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paola Perego è tornata in tv dopo la nefrectomia parziale alla quale è stata sottoposta a causa di una neoplasia al rene e per l'occasione Mara Venier ha fatto il suo ingresso – non programmato – in studio. Stamattina, domenica 4 febbraio, in occasione del ritorno in tv della conduttrice, Simona Ventura ha chiamato in studio la padrona di casa di Domenica In: "C'è Mara Venier, la regina della domenica. Benvenuta". La zia degli italiani è entrata in studio con il giubbino e un cappellino: "Prima di fare il restauro, ho pensato di venire a salutarvi".

Le parole di Paola Perego e Mara Venier

Mara Venier prima di prepararsi per il suo Domenica In in programma alle ore 14 su Rai 1, ha deciso di fare un saluto a Paola Perego e Simona Ventura. "Volevo dare il bentornata a Paola" ha dichiarato la Venier. La conduttrice di Citofonare Rai2 ha così dichiarato: "Volevo dire una cosa. Io mi sono svegliata dall'anestesia e avevo questa persona seduta accanto al mio letto. Non lo dimentico". "Mi hai fatto preoccupare" ha commentato la Venier prima di abbracciare le presentatrici e salutare lo studio.

Il ritorno di Paola Perego dopo l'intervento di neoplasia

Paola Perego è tornata oggi in onda nel suo programma Citofonare Rai2 dopo alcuni giorni di assenza. La conduttrice è stata costretta ad operarsi a causa di una problema di salute: "Ringrazio il professor Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia", aveva fatto sapere con un post sui social. La conduttrice ha dovuto così asportare una parte del rene e l'intervento l'ha costretta ad un riposo forzato: la convalescenza l'ha trascorsa ricoverata in ospedale. Nella puntata di CitofonareRai2 del 28 gennaio chiamò in diretta Simona Ventura: "Sono in fase di ripresa" disse alla collega desiderosa di riaverla al suo fianco.