Mara Venier meglio di Pippo Baudo: “Pronta al record di Domenica In” Nel corso di un’intervista a “Chi”, Mara Venier si lascia andare su una serie di considerazioni sul suo futuro. Il record di Domenica In (14 edizioni) è a un passo.

Mara Venier è ritornata nella sua città natale, dopo sette anni, tanti quanti sono passati dalla scomparsa della madre. A Venezia per festeggiare il Carnevale ma anche per ritrovare le sue origini, accompagnata dai giornalisti di Chi: "Prima non ce la facevo: troppa sofferenza. Rivedere i luoghi dell'infanzia è struggente, ma cura l'anima. Qui ho sentito mamma vicina, e come la volevo io: bella e senza dolore". Il ricordo per la madre: "Ieri prima di venire qui, mi sono fermata al cimitero per la prima volta da quando lei se n'è andata. E lì le ho parlato, ho parlato con mia mamma".

Il record di Domenica In

Con Domenica In è un rapporto che procede ormai da tredici edizioni, eguagliando il record di Pippo Baudo ma senza batterlo. A inizio stagione, Mara Venier aveva detto che era pronta a lasciare ma il successo di questa edizione ha cambiato di nuovo le carte in tavola. È stata anche grande protagonista questo Sanremo grazie proprio al FantaSanremo.

La verità è che il mio punto debole è sempre Domenica In, poi è andata bene pure questa volta con un palinsesto non proprio facile, per cui forse il tutto merita una riflessione.

L'amicizia con Maria De Filippi"

Sul rapporto con Maria De Filippi, sua dirimpettaia quest'anno con Amici, Mara Venier rileva che c'è la possibilità di tornare ospiti l'una dell'altra: "Ne stiamo parlando, sì. Ma Maria, ecco già la sento che dice: "Basta, dai, falla finita", lei fa così ogni volta che parlo di gratitudine. Non posso non ringraziarla anche ora e qui, perché mi ha teso la mano in un momento terribile della mia vita sia sul piano personale che professionale. Lei, quando la Rai mi aveva licenziata, quando Leone mi aveva detto che ero vecchia, Maria mi ha dato un lavoro. E il lavoro è molto importante, avere un appuntamento con il pubblico, avere un dovere nei confronti di chi ti offre un lavoro, è fondamentale". Proprio sul futuro: "Sogno un programma con Maria De Filippi e Sabrina Ferilli". Su Alfonso Signorini e sul suo periodo a Mediaset, Mara Venier rileva: "Ho nostalgia di quel periodo, mi sono divertita con Alfonso, eravamo una coppia formidabile all'Isola dei Famosi".