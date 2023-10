Mara Venier inaugura il salotto delle stupidate a Domenica In con Flavia Vento: “Ho visto la Madonna” “Parleremo di cose divertenti, di stupidate” ha spiegato Mara Venier introducendo la nuova rubrica di Domenica In. Ad aprire le danze, Flavia Vento che ha raccontato di aver visto la Madonna. Non ha convinto gli ospiti in studio, c’è chi ha ipotizzato un calo di zuccheri e chi si è detto convinto che la luce vista fosse Valeria Marini.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Domenica In trasmessa domenica 8 ottobre, Mara Venier ha inaugurato una nuova rubrica: "Il salotto di zia Mara". La conduttrice ha anticipato: "Parleremo di tante cose, simpatiche, divertenti, stupidate, un po' i fatti della settimana". Con aria fintamente solenne, la padrona di casa ha mandato in onda un video che riassumeva la carriera di Flavia Vento, che di recente ha annunciato di aver visto la Madonna. La showgirl era presente in studio.

Flavia Vento racconta di avere visto la Madonna

Flavia Vento ha ripetuto ciò che nei giorni scorsi ha raccontato sui social: "Prima di scrivere quel post ci ho pensato molto bene, però l'ho scritto con il cuore. Tutte le mattine vado a camminare in un campo da golf, dove c'è una sorgente. Ogni mattina vado lì perché sento che c'è qualcosa di sovrannaturale e che mi collega con la natura. Proprio dove c'è la cascata, ho sentito questo profumo di rosa molto intenso. Ho visto come una luce fortissima, ho chiuso gli occhi e ho visto una signora con un vestito color cielo. Aveva sopra il capo dodici stelle che brillavano e mi ha detto: ‘L'umanità ha bisogno di pregare, presto mio figlio tornerà'".

La reazione degli ospiti, chi pensa a un calo di zuccheri e chi a Valeria Marini

Simona Izzo è intervenuta: "Ma avevi mangiato? Avevi fatto colazione?", attribuendo la bizzarra visione a un calo di zuccheri. Anche Mara Venier è sembrata perplessa: "Ma hai sentito bene? Ha detto quelle parole chiare, limpide, nette?". Simona Izzo, invece, ha proseguito con la sua tesi del calo di zuccheri: "Erano le 07:30 del mattino? Eh, vedi? La colazione". In studio, c'è stato anche chi ha ricordato: "Ma il 3 di ogni mese non appariva la Madonna di Trevignano? Avrà fatto una deviazione". Mara Venier ha sorriso sorniona. Flavia Vento ha anche mostrato un video in cui si diceva convinta che il sole la seguisse. Alba Parietti non si è trattenuta: "Ma non è che era Valeria Marini? Anche se alle 07:30 del mattino è presto". Simona Izzo ha tagliato la testa al toro: "Ma non è il sole che ti segue, è un riflesso. È un riflesso del cellulare. Se gira è perché tu muovi il cellulare". Luca Bianchini, allora, ha fatto presente che Flavia Vento è nota per avere visto anche un ufo e la showgirl si è difesa dicendo di non essere l'unica ad aver visto oggetti volanti non identificati. Poi, ha iniziato a spazientirsi, sostenendo di avere vissuto altre esperienze particolari in passato e di non averle mai raccontate. E gli ospiti di Domenica In hanno commentato increduli: "Più della Madonna?". Poi, la chiusura di Alba Parietti: "Io sono apparsa sul mantello del mio cane la scorsa settimana. Mara, non so se lo sai. Capita a tutti. Io sono oltre, appaio io" e ancora: "Sei casta da dieci anni? Se viene premiata la castità io sono rovinata".