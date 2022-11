Manuela Carriero difende l’ex Luciano Punzo dopo le discusse frasi al GF: “Non è un uomo violento” Manuela Carriero ha preso le difese dell’ex fidanzato Luciano Punzo, finito al centro di una polemica per via di alcune frasi controverse riguardo all’amore. Su Instagram ha scritto: “Non è un uomo violento, è molto rispettoso di tutte le donne”.

A cura di Elisabetta Murina

Manuela Carriero è intervenuta in difesa dell'ex fidanzato Luciano Punzo, che è finito al centro di una polemica su Twitter per via di alcune frasi pronunciate nella casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente ha parlato della sua visione dell'amore con dichiarazioni piuttosto forti che hanno fatto il giro dei social: "La mia bisnonna veniva picchiata dal suo uomo, ma a lei stava bene”. L'ex ragazza però ha chiarito che il modello non è un uomo violento, ma "una buona persona" e "molto rispettoso di tute le donne della sua famiglia".

Manuela Carriero difende l'ex Luciano Punzo

Manuela Carriero ha scelto di dire la sua sulle frasi pronunciate da Luciano punto nella casa del GF Vip, anche se si era ripromessa di non interferire in alcun mondo nel suo percorso: "Abbiamo preso strade diverse, ma di fronte all'episodio di oggi e alle accuse che sta ricevendo mi sembra doveroso spendere due parole". L'ex fidanzata sostiene, basandosi sulla sua esperienza personale, che Luciano non è una ragazzo violento e non ha mai usato violenza nei conforti di nessuna donna. Le frasi pronunciate erano parte di un discorso più ampio, dal quale lui stesso in realtà si dissocia:

Non so perché abbia scelto un esempio così infelice, dal quale peraltro si dissocia perché dice "io non voglio una cosa così". Ma posso assicurare per esperienza personale, che Luciano non giustifica assolutamente la violenza di alcun genere ne tantomeno è un violento. É una buona persona e amorevole con tutti, lo è stato con me ed è molto rispettoso di tutte le donne della sua famiglia che adora.

Le parole di Luciano Punzo al GF Vip

A scatenare un'accesa polemica su Twitter sono state alcune dichiarazioni di Luciano Punzo riguardo alla sua visione dell'amore, in un riflessione più ampia su come e quanto la società sia cambiata con l'avvento dei social. "Ci sono nella vita alti e bassi, mi hanno insegnato che le cose rotte vanno aggiustate"– ha esordito il concorrente del GF Vip- "Oggi sono tutti bravi a cambiare ragazza. Io ricordo altri tempi, quando l'uomo picchiava la donna. Non vorrei questo, ma alla mia bisnonna stava bene, diceva "lui è il mio uomo". Sono cresciuto con quei valori, non posso farci niente"