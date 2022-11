Luciano Punzo al GF Vip: “La mia bisnonna veniva picchiata dal marito, quello era vero amore”

Nella casa del Grande Fratello Vip Luciano Punzo mentre lavava i piatti con Sarah Altobello ha spiegato di aver trascorso gli ultimi giorni a riflettere sulla sua vita e sulla sua storia d'amore con Manuela Carriero. "Mi manca, sto cercando di capire delle cose. È probabile che la sposerò" ha confessato alla sua inquilina, prima di fare alcune dichiarazioni che ora stanno facendo discutere: "La mia bisnonna veniva picchiata da suo marito, ma quello era vero amore".

Luciano Punzo in una lunga chiacchierata con Sarah Altobello si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che hanno scatenato un'accesa polemica su Twitter. I due Vip si sono interrogati sulle relazioni e su quanto la società sia cambiata con l'avvento dei social network, "È cambiato proprio il metodo di approccio". L'ex di Temptation Island, dopo aver ammesso di sentire la mancanza della sua fidanzata, ha confessato la sua personale visione dell'amore:

"Spero di non averla persa per sempre, mi manca. Sto pensando a una cosa importantissima. Aspetto che passa un altro mese, ho capito che non posso stare senza di lei. Forse me la sposo. Abbiamo vissuto insieme per un anno, se io mi sposo cambierò, il matrimonio per me è condivisione.