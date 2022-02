Manuel Bortuzzo assente dallo studio del GF Vip perché positivo al Covid Via Instagram, Manuel Bortuzzo ha fatto sapere di essere risultato positivo al Covid. Per questo motivo era assente dallo studio del Grande Fratello Vip durante la puntata del 21 febbraio.

A cura di Elisabetta Murina

Da quando ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo è sempre stato presente in studio per supportare Lulù Selassié, che ora è stata scelta dal pubblico come seconda finalista. Ma nella puntata del 21 febbraio, il nuotatore era assente e via Instagram ha spiegato perché.

Manuel Bortuzzo positivo al Covid

Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, l'ex gieffino ha fatto sapere di essere risultato positivo al Covid e per questo non ha potuto essere presente durante la puntata del 21 febbraio del GF Vip. "Per tutte le persone che si stanno chiedendo il perché non sono in puntata, questa mattina sono risultato positivo al Covid". E ha poi aggiunto di stare bene, anche se dovrà stare lontano dagli studi di Cinecittà per un pò di tempo, ma non dovrebbe mancare alla finale del 14 marzo, dove Lulù sarà una delle candidate alla vittoria: "Sto bene ma per un pò sarò assente purtroppo. Meglio ora che a metà marzo".

Instagram Story di Manuel Bortuzzo

Il supporto di Manuel Bortuzzo per Lulù

Una volta uscito dalla casa del GF Vip, Manuel Bortuzzo ha sempre sostenuto l'amata Lulù, che è volata in finale insieme a Delia Duran. E via social, condivide spesso brevi video che mostrano i momenti passati insieme all'interno del reality, dove il loro amore è nato e si è consolidato, nonostante le difficolta. Proprio con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, il nuotatore ha voluto dedicare dolci parole alla principessa, in occasione dei loro primi cinque mesi insieme, spiegando di sentire davvero tanto la sua mancanza: "5 mesi di noi… 5 mesi di emozioni vere... Quanto mi manchi piccola mia… Sempre meno a quel "noi" che abbiamo tanto voluto… Aspetterei anche una vita intera perché ti amo da morire e un tuo abbraccio vale più di anni vissuti! Sei unica".