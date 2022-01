Manila Nazzaro trova una mascherina chirurgica usata nella Casa del GF Vip e la regia censura Manila Nazzaro ha trovato una mascherina usata a terra nella Casa del GF Vip, non appena sollevata la regia ha interrotto il collegamento ma la frase di Sophie non è passata inosservata.

A cura di Gaia Martino

Nella Casa del Grande Fratello Vip è comparsa, improvvisamente, una mascherina. Considerata l'emergenza sanitaria ancora attiva in Italia non ci sarebbe affatto da meravigliarsi ma i concorrenti del reality dovrebbero essere isolati e dunque non si sa da dove potrebbe provenire il dispositivo di protezione. A notare la mascherina usata sul pavimento è stata Manila Nazzaro la quale, in compagnia di Federica Calemme e Sophie Codegoni, l'ha sollevata da terra prima di essere censurata dalla regia del reality.

Spunta una mascherina sul pavimento della Casa del GF Vip

Erano nella stanza vicino al bagno Manila Nazzaro, Federica Calemme e Sophie Codegoni quando agli occhi è rimbalzato un oggetto che non vedevano da tempo. La moglie di Lorenzo Amoruso ha sollevato da terra una mascherina chirurgica usata e, particolarmente sorpresa, ha commentato:

C'è una mascherina, ca**o un reperto, sono cinque mesi che non vediamo una mascherina.

Quando Sophie Codegoni ha esclamato: "Sarà di Delia", la regia ha censurato l'audio e l'immagine. Su Twitter in tanti si interrogano sulla vicenda: "Manila che tocca una mascherina trovata a terra, in casa. Forse è di Delia o di qualche operatore che entra e esce senza problemi dalla casa? Una cosa pessima" scrive un utente che ha trovato l'appoggio di molti altri che sostengono che Manila, non essendosi subito sanificata le mani, dovrebbe ora isolarsi.

Il rapporto tra Manila Nazzaro e Soleil Stasi

Nelle ultime settimane il rapporto tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge è stato rovinato dall'ingresso di Delia Duran. Grazie a quest'ultima nel party di sabato sera le due inquiline e grandi amiche si sono abbracciate e baciate in segno di pace ma l'ex Miss Italia pensa che tra loro ora sia necessario un confronto per mettere un punto alle loro ultime incomprensioni. "Torneremo ad essere legate ma il nostro avvicinamento deve passare attraverso il confronto, guardandoci negli occhi" ha spiegato la Nazzaro. Nel corso del suo lungo sfogo ha parlato della stima che prova per l'italo americana, definendola una ragazza estremamente dolce e fragile.