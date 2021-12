Manila Nazzaro potrebbe uscire dal GF Vip stasera, Lorenzo Amoruso: “Problemi familiari”

Manila Nazzaro potrebbe abbandonare la Casa del Grande Fratello VIP prima di Natale. Dopo aver ricevuto una telefonata diversi giorni fa, ha parlato con i suoi inquilini di un possibile addio senza farsi sfuggire i motivi. Ha acceso così la curiosità nei suoi compagni d'avventura ma soprattutto nel pubblico da casa che in particolare su Twitter si sta chiedendo cosa ci sia dietro la probabile uscita anticipata dell'ex Miss Italia. Qualche utente ha pensato che cerchi un aumento del cachet: supposizioni che hanno mandato il marito Lorenzo Amoruso su tutte le furie. Su Instagram l'ex calciatore ha rotto il silenzio ed ha svelato cosa si nasconde dietro la possibilità che Manila Nazzaro abbandoni la Casa di Cinecittà.

Lorenzo Amoruso è infuriato. Attraverso alcune Instagram story ha deciso di fare chiarezza dopo aver letto alcune supposizioni fatte dai fan del reality che riguardano il possibile addio di Manila dal Grande Fratello VIP. "Qualcuno ha insinuato che vuole più soldi e altre situazioni sgradevoli. Gentilmente, evitate commenti stupidi, se non sapete di cosa si tratta astenetevi" ha sbottato il marito della concorrente. L'ex calciatore ha aggiunto che ciò che potrebbe spingere sua moglie a lasciare la Casa più spiata d'Italia sono problemi familiari.

Ci sono problemi familiari che stiamo cercando di risolvere, ci stiamo impegnando tutti, tutta la famiglia e non solo. Nel momento in cui ci sarà probabilmente, speriamo, una soluzione, la decisione sarà comunque di Manila, Aspetteremo cosa succederà (stasera, ndr) . Non buttate voci in giro quando non sapete di cosa si tratta.