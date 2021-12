Alessandro Basciano al GF Vip, l’ex Uomini e Donne potrebbe entrare già venerdì 17 dicembre Alessandro Basciano potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti del GF Vip. Dopo Eva Grimaldi, Fanpage.it apprende che l’ex UeD e Temptation Island potrebbe aggiungersi al gruppo.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alessandro Basciano potrebbe essere un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Stando a quanto apprende Fanpage.it, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island potrebbe entrare nella casa già nella puntata di venerdì 17 dicembre e in queste ore sarebbe già in isolamento prima dell'ingresso in casa. Da parte della produzione e di Mediaset al momento non ci sono conferme, ma il profilo di Basciano sembra compatibile con uno di quelli indiziati per andare a ripopolare la casa più spiata d'Italia prima delle festività natalizie.

Come noto, infatti, nei giorni scorsi Francesca Cipriani ha abbandonato la casa per problemi di salute e, molto probabilmente, così farà Aldo Montano. Tra i possibili concorrenti pronti a lasciare dopo il prolungamento del reality fino al 14 marzo ci sono anche Manila Nazzaro e Davide Silvestri, che nei giorni scorsi hanno dato segnali di cedimento e mostrato l'intenzione di andare via.

Eva Grimaldi nuova concorrente del Grande Fratello Vip

Nel caso in cui fosse confermato il suo ingresso, Basciano non sarebbe il solo nuovo ingresso al Grande Fratello, visto che Eva Grimaldi ha già le valigie pronteed entrerà certamente nella casa del Grande Fratello Vip nella puntata di venerdì. L'attrice ne ha dato notizia rilasciando un'intervista al settimanale Chi: "Entro nella casa del Gfvip. È il mio primo Natale lontano dai miei. Anche quando ero a Santo Domingo per girare un film, mi ricordo che avevamo la possibilità di rimanere lì o di tornare in Italia, a spese nostre , per le Feste. E io sono volata da mia mamma. Questa volta invece lascerò Imma sola per le Feste". Nell'ambito dei nuovi possibili concorrenti si continuano inoltre a fare i nomi di Kabir Bedi e di Adelaide De Martino, sorella del conduttore Stefano De Martino.

Chi è Alessandro Basciano

Molto popolare sui social, con più di 300mila follower su Instagram, Alessandro Bascianoha raggiunto la notorietà televisiva partecipando prima a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore di Giulia Quattrociocche. Poi è proseguita nell'altro format prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, Temptation Island, con la partecipazione all'edizione andata in onda nell'estate del 2020. In quel caso si avvicinò a Valeria Liberati, fidanzata di Ciavy. Classe '89, parallelamente ai suoi impegni in Tv non ha mai abbandonato la sua carriera imprenditoriale nel settore automobilistico, oltre ad aver lavorato come modello per diversi marchi.