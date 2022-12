Malore per Sarah Altobello al GF Vip, cosa è successo: “Forte dolore al fianco e calcoli ai reni” “Ha avuto un dolore forte al fianco, dicono che sono calcoli”, così Oriana Marzoli ha rivelato cosa è successo a Sarah Altobello la notte in cui si è sentita male al Grande Fratello Vip. La concorrente, dopo la diretta del 10 dicembre, ha iniziato a urlare e piangere per il dolore mentre era a letto, chiedendo aiuto ai compagni.

A cura di Elisabetta Murina

Sarah Altobello ha avuto un malore nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la puntata del 10 dicembre, la concorrente ha iniziato a urlare e piangere dal dolore chiedendo aiuto ad alcuni compagni perché non riusciva più a muoversi. A rivelare cosa le è successo, a distanza di qualche giorno, è stata Oriana Marzoli.

Cosa ha avuto Sarah Altobello

É stata Oriana Marzoli a raccontare che problema di salute ha avuto Sarah nella casa del GF Vip. In cucina, quando Nikita le ha chiesto cosa fosse successo, l'influencer spagnola ha spiegato che la coinquilina ha avuto i calcoli renali: "Ha avuto un dolore forte al fianco, dicevano che sono calcoli. Le hanno dato delle gocce". Nessuna costola rotta dunque, al contrario di quanto era stato ipotizzato all'inizio, ma un forte dolore al fianco di cui pare si fosse lamentata anche giorni prima. Dopo le cure e le visite mediche necessarie, ora Sarah si sente molto meglio e l'allarme è rientrato.

Il malore nella notte e le urla di dolore

Dopo la puntata del GF Vip del 10 dicembre, Sarah Altobello ha accusato un malore. Si era appena messa a letto quando si è sentita male ha iniziato a urlare e piangere dal dolore. Poi ha chiesto aiuto al compagno Alberto De Pisis: "Chiama qualcuno, non riesco a muovermi". Il medico è subito intervenuto e Oriana, come ha poi ribadito anche in un secondo momento, ha confessato agli altri Vip che era già da diversi giorni che la coinquilina lamentava di avere un forte dolore. Inizialmente la Vippona pensava di essersi rotta una costola dal momento che aveva sentito un rumore simile a quello che si avverte quando un osso si spezza e visto anche che non riusciva più a muovere il costato. Pare però che non ci sia nulla di rotto, ma che si tratti invece di un problema legato ai reni.