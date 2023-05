Maddalena Svevi ha scritto a Mattia Zenzola: “Mai lui non mi ha ancora risposto” Maddalena Svevi, ballerina di Amici 2023, svela di avere scritto all’ex fidanzato Mattia Zenzola dopo la sua vittoria. “Ma lui non mi ha ancora risposto”, precisa.

A cura di Stefania Rocco

Era stata Maddalena Svevi a lasciare Mattia Zenzola ad Amici 2023, e sempre lei lo aveva ridotto in lacrime lasciandosi filmare mentre ne parlava male insieme all’amica e collega Benedetta Vari, partner di Mattia sul palco. Adesso, fuori dalla scuola, Mattia sembrerebbe avere deciso di andare per la sua strada. Lo dimostrano le dichiarazioni di Maddalena nell’intervista rilasciata a SuperGuidaTv nella quale svela di avere provato, senza successo, a ricontattare Mattia.

Perché Mattia Zenzola non avrebbe risposto a Maddalena Svevi

Secondo Maddalena, dietro la mancata risposta di Mattia si celerebbero solo gli impegni ai quali si sta dedicando. Vincitore di Amici 2023, Mattia sta gettando i primi mattoni per costruire il suo futuro: “Quando sono uscita dal talent non era proprio un bel periodo tra di noi perché ci eravamo detti delle determinate cose. Dopo la sua vittoria gli ho scritto un messaggio, mi sono complimentata con lui. Mattia si merita questa vittoria dopo il suo percorso durato ben due anni e soprattutto dopo l’infortunio. Sono molto felice per lui, gli voglio un mondo di bene. Non mi ha ancora risposto, probabilmente sarà ancora preso dai tanti messaggi che gli sono arrivati. Sicuramente ci risentiremo, io comunque non voglio mai perdere i rapporti, per me lui può essere un grande amico”.

Mattia Zenzola: “Comincio ad amarmi di più”

Nella scuola, Mattia non aveva mai nascosto di essere stato molto innamorato di Maddalena, nonostante la decisione della ballerina di chiudere il loro rapporto. Anche la madre del ballerino aveva confermato i sentimenti del figlio per la collega. Ma una volta fuori dalla scuola, Mattia avrebbe deciso di riprendere in mano la sua vita sentimentale e dimenticare la storia con la collega. “Se sono innamorato di qualcuno? Per ora comincio a innamorarmi di me, sto iniziando ad amarmi un pochino di più”, aveva dichiarato al settimanale Chi.