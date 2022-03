Lulù Selassié sbotta contro la sorella Jessica: “Il tuo carattere è sbagliato, lo dice anche mamma” Nuovo scontro tra le sorelle Selassié nella casa del GF VIP, Lulù ha inveito contro Jessica accusandola di non essere più presente e di evitarla. Tira in ballo anche la madre e Clarissa.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera nella casa del Grande Fratello VIP la tensione è salita alle stelle tra le sorelle Selassié che ultimamente non fanno altro che litigare. Lulù, dopo aver discusso con Barù che l'aveva rimproverata per aver occupato l'asciugatrice senza considerare le necessità dei suoi inquilini, se l'è presa con Jessica sostenendo che si stia allontanando da lei. Voleva essere difesa o sostenuta dalla sorella che invece era sul letto con Sophie e Manila. La gieffina per questo motivo non si è trattenuta ed ha sbottato contro lei che, rimasta sotto le coperte, non ha battuto ciglio.

L'attacco di Lulù contro Jessica

Lulù dopo aver chiarito con Barù ha inveito contro la sorella Jessica Selassié accusandola di aver adottato un comportamento diverso nei suoi confronti.

Ormai ha un comportamento strano, è strana con me, prima si comportava diversamente. Clari anche se più piccola è più protettiva, Jessica si è distaccato da me. Mamma ci ha insegnato di stare unite. Non mi cerca mai, magari mi serve un aiuto, lei non c'è.

Con Barù, Manila e Sophie presenti che da subito hanno provato a farla riflettere, Lulù ha continuato ad attaccare la sorella accusandola di essersi allontanata da lei e tirando in ballo anche la madre.

L'ha detto anche in confessionale che vuole allontanarsi da me perché ha dedicato tutta una vita a me, a noi la vita l'ha dedicata mamma che si è fatta un c**o così. Te lo diceva sempre, tu non sei la madre di Lucrezia a Clarissa. Non mi vuole più bene, quando io ero sola con Manuel la invitavo a stare con noi. Anche sapendo che lui sarebbe andato via ti volevo con noi, pensa quanto ti voglio bene.

Mentre Jessica ascoltava, perplessa ed impassibile, senza replicare, Sophie e Manila hanno provato a calmare Lulù e a spiegarle che la sorella ora si sta rilassando, sta pensando un po' di più a sé ma la Selassié non ha voluto sentire ragioni ed ha continuato ad attaccarla: "Clarissa si sarebbe messa in mezzo, lei è come me. L'ho cresciuta io a lei, le ho detto io come comportarsi con la gente. Lo dicono sempre anche a casa che tu quando discuti fai il muso, stai zitta e pensi di avere ragione. Questo è il tuo carattere e sbagli, anche io ho i miei difetti".

La pace tra sorelle

Lulù vorrebbe trascorrere più tempo con la sorella e dopo aver inveito contro lei ha fatto dei passi indietro. "Se non me ne fregava niente di te manco ti cercavo, vorrei passare del tempo con te" le ha spiegato. Complice anche l'aiuto di Sophie Codegoni e Manila Nazzaro, dopo aver discusso a lungo le Selassié hanno chiarito. Lulù è tornata dalla sorella scherzando: "Basta, puoi abbracciarmi in modo vero?".